Roßwein

Zora, Maria und Clara haben bis zum Schluss alle Hände voll zu tun. Zum Frühlingsbrunch mit Astrid Sommer und Franziska Riedel vom Roßweiner Bürgerhaus gab es so viele schöne Dinge zu basteln, die zum Thema Frühling passen. Die siebenjährige Maia gestaltete zum Beispiel eine Baumscheibe, versah sie mit frischem Grün und sogar einer Mohrrübe. Da kann der Osterhase kommen und sich für ein zurück gelassenes buntes Ei gleich seine Belohnung mitnehmen.

Von Marmelade bis Wurstaufschnitt

Der Frühjahrsbrunch ist gut gelungen angesichts der etwa 40 Gäste, die im Laufe des Vormittags im Kirchgemeindehaus im Schuldurchgang bis in die Mittagsstunden vorbei schauten – und blieben. Es war ein typischer Mitbringesel-Brunch. Deshalb gelangte ein recht ansehnliches Arsenal von Gläsern mit selbst gemachter Marmelade bis hin zum Wurstaufschnitt und eine Menge süßen Gebäcks auf die langen Büfett-Tische.

Astrid Sommer und Franziska Riedel hatten in den Saal vom Kirchgemeindehaus eingeladen – der Treff vom Bürgerhaus in der Kirchstraße blieb deshalb an dem Tag geschlossen. Im Kirchgemeindehaus konnten sich die Gäste um so mehr entfalten. Dort gibt es zum Beispiel eine Bühne, wo das Duo „Silbenhochzeit“, Nina Pohl und Jörn Hühnerbein, musizierten und zum Singen einluden. Hierbei waren es ebenfalls die Kinder, die gerne in die Lieder einstimmten.

Bereits im Herbst hatte es einen derartigen Brunch gegeben. Der gute Zuspruch vom Sonntag ermuntert nun Astrid Sommer und Franziska Riedel, im nächsten Herbst erneut eine solche Veranstaltung anzubieten.

Als Nächstes: Ausstellungseröffnung

„Die Roßweiner hatten sich gewünscht, dass das soziokulturelle Angebot in ihrer Stadt ein wenig reicher wird. Und sie nehmen das Angebot auch gut an“, freut sich Astrid Sommer. Es treffe also den Nerv der Leute.

Sommer und Riedel sind über den Europäischen Sozialfonds bei der Stadt angestellt. Sie bieten im Bürgerhaus an der Kirchstraße einen Anlaufpunkt für Menschen, die Anschluss suchen beziehungsweise sich selbst gern engagieren möchten. So sei auch der Frühlingsbrunch nur möglich, weil rund zehn ehrenamtlich aktive Unterstützer mit halfen.

Die nächste Veranstaltung sei bereits in Planung, so Sommer, dann wieder im Bürgerhaus in der Kirchstraße: Es wird eine Ausstellung. Sie wird am Sonnabend, 13. April, eröffnet. Hadiya Kinaan aus dem Iran zeigt ihre selbst gemalten Bilder.

Von Steffi Robak