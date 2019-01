Leisnig

Es ist eine spannende Frage, wo denn nun die Spedition Kipping das nächste Bauprojekt hoch zieht: Am jetzigen Standort in Hartha? Dort bietet die Stadt noch Flächen zum Verkauf, und zwar ganz nahe am bisherigen Standort. Oder doch im benachbarten Leisnig? An den drei Gewerbestandorten wird es mit dem Platz schon etwas knapp.

Das Leisniger Bauamt befasst sich jedenfalls äußerst intensiv damit, für das Unternehmen einen Bau-Platz zu finden. Das wird aus dem dortigen Bau- und Ordnungsamt bestätigt. Freie Flächen in den Gewerbegebieten sind jedoch rar.

Geschäftsführung hält sich bedeckt

Auf Geschäftsleitungsebene des seit 1963 existierenden Familienunternehmens hält man sich hingegen seit Monaten mit Informationen extrem zurück. Fakt ist: In Hartha, dem aktuellen Standort der Kurt Kipping Spedition GmbH mit zwei Tochterunternehmen, wurden bereits die Fühler ausgestreckt.

Das Ratsgremium sprach sich sogar schon in öffentlicher Sitzung für das Bauprojekt aus. In unmittelbarer Nähe des Kipping-Standortes könnte gebaut werden, ginge es nach Harthas Ratsmitgliedern. Der Antragsteller lehnt sich zurück.

Fakt: Standort Leisnig spart zehn Kilometer zur Autobahn

Fakt ist auch: Zur nächsten Autobahnanschlussstelle, nämlich Leisnig, braucht es von Hartha aus rund zehn Kilometer länger, als wenn ein Fahrzeug aus der Stadt auf dem Berge aufbricht. Was auch reichlich zehn Minuten mehr Fahrzeit bedeutet.

Die seit einigen Jahren erneuerte, sogar neu trassierte Staatsstraße macht das möglich. Fazit: Mit einem Neubau in Leisnig ist die Spedition wesentlich näher dran an der Bundesautobahn A14. Zeit ist in diesem Geschäft Geld, die nächsten Speditionen sitzen rund herum, beispielsweise in Waldheim, auch nahe Leisnig.

Stadt Leisnig würde Bauprojekt begrüßen

Die Leisniger Stadt- beziehungsweise Bauverwaltung steht dem potenziellen Ansiedlungsvorhaben positiv gegenüber. Bau- und Ordnungsamtsleiter Thomas Schröder sagt aber auch: „Sowohl eigentumsrechtlich als auch bezüglich baurechtlicher Belange wäre für eine Ansiedlung in Leisnig noch viel zu klären.“ Ziel sei, dort Land anzubieten, wo bereits Baurecht herrscht.

Mehrere Optionen, alles offen

Es würden mehrere Optionsflächen existieren, so Schröder, der sich auf keinen speziellen Standort festlegt. Der Vorgang sei komplex, der Ausgang ungewiss. Grund sei neben der benötigten Fläche die Baukörperhöhe des potenziellen Bauvorhabens. Ein Bauprojekt, wo auch immer, würde die Zukunft des Unternehmens maßgeblich beeinflussen. Momentan belegt die Firma in Hartha eine Fläche von zirka 5000 Quadratmetern, in Oschatz von zirka 20 000 Quadratmetern. Für Kipping fahren 35 Fahrzeuge.

Von Steffi Robak