Döbeln. Die Kreissparkasse Döbeln macht jetzt ernst. Wie bereits vor einem Jahr angekündigt, schließt das regionale Kreditinstitut Ende September seine Beratungspunkte an der Badischen Straße in Döbeln-Nord, an der Unnaer Straße in Döbeln-Ost und am Sternplatz in Döbeln-West. Auch die drei dort angesiedelten Geldautomaten standen auf der Kippe. „Ich denke, wir haben jetzt an allen drei Standorten eine kundenverträgliche Lösung gefunden“, sagte am Dienstag Uwe Krahl vom Vorstand der Kreissparkasse Döbeln.

Die anhaltende Niedrigzinsphase macht den Banken und Kreditinstituten zu schaffen. „Die Zinsergebnisse brechen drastisch ein, sie sind eigentlich die Hauptertragsquelle für uns. Um einen guten Kurs beibehalten zu können, mussten wir reagieren“, so Uwe Krahl. Zudem hat das Onlinebanking die Besucherzahlen in den Filialen halbiert. So wurde beim Standortkonzept der Rotstift angesetzt. Die Beratungspunkte waren seit Jahren defizitär. Da im letzten Jahr die Verlängerung der Mietverträge angestanden hätte, galt es eine Entscheidung zu treffen. In den drei Kleinstfilialen mit eingeschränkten Öffnungszeiten liefen im Wesentlichen ohnehin nur noch Bargeld- und Überweisungsgeschäfte. „Wir haben eine gut ausgebaute Hauptstelle, die soll künftig noch mehr genutzt werden“, sagt Jürgen Kolbe, Leiter Vertriebsmanagement. Zu allen anderen Geschäftsstellen im Altkreis Döbeln steht die Sparkasse.

Umfrage „Der Wegfall des Geldautomaten in Döbeln-Nord ist ärgerlich. Wir jüngeren Leute sind mobil. Wir kriegen das hin. Doch für ältere Menschen wird das schwierig“, findet Lisette Grüneberger (31) . „Ich finde den Wegfall des Geldautomaten in Döbeln-Nord sehr schade. Er war meiner Meinung nach immer recht gut genutzt. Für die älteren Leute finde ich die Lösung mit dem Bargeld an der Supermarktkasse gar nicht so schlecht. Die Verkäuferinnen sind den Anwohnern hier bekannt und gewiss auch so etwas wie Vertrauenspersonen. Das scheint eine gute Lösung. Schön wäre, wenn es auch so angenommen wird von den Kunden und Anwohnern“, wünscht sich Madeleine Eckardt (39) . „Ich freue mich, dass der Geldautomat hier in Döbeln-Ost bleibt. Ich nutze ihn nämlich als Anwohner regelmäßig. Den Beratungspunkt hier im Wohngebiet habe ich dagegen selten gebraucht. Meist geht man einmal bis zweimal im Jahr in die Sparkassenfiliale in der Innenstadt. Das meiste andere geht doch von Zuhause aus“, findet Bernd Kahle (67) aus Döbeln-Ost. „Ich fühle mich durch den Wegfall des Geldautomaten in Döbeln-Nord als Sparkassenkunde vor den Kopf gestoßen. Auch der Beratungspunkt im Wohngebiet war wichtig. Wir sind mit meiner Schwiegermutter regelmäßig an diesen Schalter gegangen. So etwas ist für ältere Menschen einfach wichtig. In Döbeln-Nord leben viele ältere Menschen, für die der Alltag durch den Wegfall des Automaten schwerer wird“, ärgert sich Klaus Sturm (58) .

In Döbeln-Nord plante die Kreissparkasse eine Bargeldagenturlösung. Die wird es jetzt anstelle des dortigen Geldautomaten geben. Kathrin Dittrich, die Inhaberin des Frischemarktes Förster nahm mit der Kreissparkasse Kontakt auf. „Am Montag haben wir den Vertrag unterzeichnet. Ab 1. Oktober sichern wir die Bargeldversorgung der Bürger in unserem Markt in Döbeln-Nord ab“, sagte die junge Frau am Dienstag im Gespräch mit der DAZ. In ihrem Frischemarkt an der Badischen Straßen bekommen Kunden unabhängig davon, ob sie etwas einkaufen, an der Kasse per pin-gestützter Auszahlung bis zu 200 Euro Bargeld. „Die Kreissparkasse unterstützt uns mit der Technik und erhebt keine Gebühren. Wir wollen mit dem Angebot unseren Service erweitern und neue Kunden auf unsere Dienstleistungen aufmerksam machen“, schildert Kathrin Dittrich. Von der Kaffeesahne und kleineren Einkäufen allein existiert der Frischemarkt schon lange nicht mehr. Die zehn Mitarbeiter bringen die Einkäufe zu den Kunden, es gibt einen Cateringservice, Essen auf Rädern, Lottoannahme und Postservice.

In Döbeln-Ost sowie am Sternplatz werden die Geldautomaten mit Schließung der Beratungspunkte nur kurzzeitig verschwinden. „Es muss umgebaut werden, damit unsere Geldautomaten separate Zugänge bekommen und die Vermieter die bisherigen Sparkassenräume neu vermieten können“, sagt Sparkassenvorstand Uwe Krahl. 40.000 Privatgirokonten führt die Kreissparkasse Döbeln in der Region. Damit haben 65 Prozent der Einwohner im Altkreis ein Konto bei der Kreissparkasse. 180 Mitarbeiter beschäftigt die Kreissparkasse Döbeln. Die Bilanzsumme liegt bei 840 Millionen Euro.

Von Thomas Sparrer