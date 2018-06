Region Döbeln

Die Kreissparkasse Döbeln trotzt den niedrigen Zinsen. „Betriebswirtschaftlich zählt sie zu den Besten der rund 400 Sparkassen Deutschlands. Dabei stellen die Bedingungen für Banken und Sparkassen in der aktuellen Niedrigzinsphase eine große Herausforderung dar“, heißt es in einer Mitteilung des Hauses, in der es über das Geschäftsjahr 2017 informiert.

Mehr Kredite

Die Kreissparkasse Döbeln scheint diese Herausforderungen zu meistern, wofür die Zahlen Indizien liefern, die die Sparkasse jetzt veröffentlicht hat. So legen zum Beispiel weniger Kunden mehr Geld an. Im Vergleich zu 2016 hatte die Sparkasse im 2017er Geschäftsjahr 1 312 Privatkunden weniger. Bei den gewerblichen Kunden ist die Zahl annähernd gleich geblieben, einer dazugekommen. Trotzdem stiegen die Kundeneinlagen im Vergleich zu 2016 um rund 6,86 Millionen auf 620,405 Millionen Euro an. Zudem reichte die Sparkasse 2017 deutlich mehr Kredite aus, als 2016.

Ein Landkreis, zwei Sparkassen

Das Wachstum der Sparkasse ist aber auch einem guten Wertpapiergeschäft geschuldet. „In den Kundendepots wurden zum 31.12.2017 rund 156 Millionen Euro betreut, 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Viele Kunden haben klassische Sparanlagen in Wertpapieranlagen umgeschichtet, um sich auch in der Niedrigzinsphase attraktive Renditen zu sichern. Die positiven Entwicklungen der Aktienkurse und Investmentfonds im vergangenen Jahr trugen ebenfalls dazu bei“, heißt es in der Mitteilung des kommunalen Kreditinstitutes. Es gehört dem Landkreis Mittelsachsen, an den es jährlich Gewinne ausschüttet. Das ist bei der zweiten Sparkasse im Kreis anders. Die Sparkasse Mittelsachsen gehört – anders als es der Name vermuten lässt – zusammen mit der Ostsächsischen Sparkasse Dresden zur Sachsen-Finanzgruppe (SFG). An diese überweist die Sparkasse Mittelsachsen Teile ihres Gewinnes. Laut der im Bundesanzeiger veröffentlichten Bilanz des Geschäftsjahres 2016 war vorgesehen, 500 000 Euro an die SFG auszuschütten. Neuere Geschäftsberichte sind noch nicht im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Filiale im Internet

Die Kreissparkasse Döbeln kündigt in ihrer Mitteilung an, das Filialnetz stabil zu halten. Dennoch arbeitet das Kreditinstitut daran, Bankgeschäfte ins Internet zu verlagern, die Internet-Filiale und die Sparkassen-App auszubauen. Kunden sollen dies mehr nutzen, um neben Zeit auch Geld zu sparen – salopp gesagt, nicht mehr mit jeder Überweisung zur Filiale laufen.

Förderer in der Region

Gemessen an der um 1,7 Prozent gestiegenen Bilanzsumme von 828 Millionen Euro ist der Bereich Spenden- und Sponsoring vergleichsweise klein. Mit rund 145 000 Euro förderte die Sparkasse 2017 eine ganze Reihe an Projekten in der Region Döbeln – und in jedem Fall dürfte ihr finanzieller Beitrag sehr willkommen gewesen sein. So unterstützte sie die Restaurierung des Ballsaales im „Wilden Mann“ Ostrau, die Restauration des Abthauses des Klosters Buch, förderte das Stadtgut Leisnig und Veranstaltungen des Mittelsächsischen Kultursommers.

Kreissparkasse Döbeln: Das sind die Zahlen 43 736 Privatkunden hatte die Kreissparkasse Döbeln 2017, im Jahr davor waren es 45 048. Bei den Geschäftskunden gewann die Sparkasse 2017 einen dazu, zählte 2358. Die Kundeneinlagen stiegen 2017 im Vergleich zu 2016 von 613,543 Millionen Euro auf 620,405 Millionen Euro. Beim Kundenkreditbestand verzeichnete das Kreditinstitut 2017 einen Zuwachs um 55,074 Millionen Euro, diese Zahl stieg von 404,086 Millionen Euro 2016 auf 459,160 Millionen Euro 2017. 2017 nahmen Gewerbetreibende rund 3,76 Millionen Euro mehr Kredite auf, als 2016. Die Zahl dieser Neukredite stieg von 34,451 Millionen Euro 2016 auf 38,215 Millionen Euro 2017. Einen kräftigen Zuwachs (11,1 Millionen Euro) bei den privaten Neukrediten gab es auch. Die Zahl stieg von 56,7 Millionen Euro 2016 auf 67,8 Millionen Euro 2017.

Die Kreissparkasse hofft, auch 2018 ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen. „Wir blicken mit Zuversicht auf das Jahr 2018 und sind davon überzeugt, mit Hilfe unsere engagierten Mitarbeiter an die positiven Ergebnisse von 2017 anzuknüpfen“, sagt Uwe Krahl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Döbeln.

Von Dirk Wurzel