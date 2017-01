Waldheim. Bruchbuden der Zschopaustadt haben jetzt das Bauordnungsamt des Landkreises auf den Plan gerufen. So zum Beispiel an der Talstraße 1. Hier ließ das Landratsamt Mittelsachsen die Talstraße im Bereich des maroden Gebäudes sperren. „Seitens der Stadt wurde die Baufälligkeit angezeigt“, informiert André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes Mittelsachsen. Das Amt beruft sich bei seinem Handeln auf die sächsische Bauordnung. So dürfen bauliche Anlagen die öffentliche Sicherheit nicht gefährden, darüber haben die Bauaufsichtsbehörden zu wachen. „Sie können in Wahrnehmung dieser Aufgaben die erforderlichen Maßnahen treffen“, heißt es in Paragraf 58 der Sächsischen Bauordnung.

Schwere Betonelemente sperren derzeit die Talstraße an der Ecke zur Hainichener Straße. Das sieht aus, wie für immer gemacht. 4500 Euro hat der Kreis dafür bezahlt, am Ende muss natürlich der Hauseigentümer für diese Kosten aufkommen. Und wenn es als Grundschuld ins Grundbuch eingetragen wird. Bis zum 28. Februar 2017 soll die Talstraße mindestens gesperrt bleiben. Bis dahin hat der Eigentümer zeit, das Gebäude zu sichern.

Das sieht eigentlich auf den ersten Blick nicht baufällig aus. Aber die Dachgauben an der Gebäudefront zu Talstraße hängen bedrohlich auf halb acht. „Das ist gefährlich. Da ist doch keine mehr Decke mehr drin. Dann fliegt das Ganze rein und Teile der Wand womöglich nach außen“, sagt Waldheims Bauamtsleiter Michael Wittig. Es ist eben unberechenbar, wenn so ein altes Haus zusammenstürzt. „Das weitere Verfahren ist nun in guten Händen“, sagt Michael Wittig. Denn die Bauaufsicht des Landkreises habe ganz andere Möglichkeiten, als ein städtisches Bauamt, dass mehr oder weniger darauf beschränkt ist, die Eigentümer anzuschreiben und Besserung anzumahnen. Das Landratsamt kann schlimmstenfalls sogar den Abriss eines maroden Gebäudes per Ersatzvornahme anordnen. Ob das bei der Bruchbude an der Talstraße angedacht ist, ist derzeit noch nicht klar. Waldheim hat der Kreisbaubehörde gleich mehrere marode Gebäude gemeldet. Dazu gehört auch die Gawari, die jetzt ein Bauzaun umgibt und ein baufälliges Gebäude an der Härtelstraße. „Die Bauaufsicht des Landkreises ist unsere übergeordnete Behörde und leistet eine gute Arbeit“, lobt Michael Wittig, wie gut das mit den Sicherungen der Waldheimer Problemimmobilien geklappt hat.

Die Bauaufsicht des Landratsamtes ist 2016 zehnmal bei baufälligen Gebäuden tätig geworden und hat für die säumigen Eigentümer Sicherungen veranlasst, darunter in Geringswalde, in Hartha, Kriebstein und jetzt eben in Waldheim.

Von Dirk Wurzel