Rosswein

Kerstin Lenk, Nicole Büttner, Juliane Claus, Carolin Leonhardt, Saskia Grolp. Was verbindet diese fünf Frauen? Es ist nicht nur, dass sie aus Roßwein stammen. Das Quintett eint zudem, schon einmal den majestätischen Titel „Schulfestkönigin“ errungen zu haben. Kerstin Lenk bekam 1995 die Krone aufgesetzt. Die anderen genannten Damen folgten dann immer im Abstand von fünf Jahren. Ist doch die Wahl der Königin neben dem großen Umzug durch die Stadt einer der Höhepunkte des Roßweiner Schul- und Heimatfestes und besitzt ein schon lange Tradition.

Saskia Grolp ist die Jüngste im Bunde, die trägt den Titel derzeit, ist also die amtierende Schulfestkönigin. So langsam aber sicher muss sich die Roßweinerin allerdings mit dem Gedanken vertraut machen, die Krone weiterzureichen. Nächstes Jahr steht das 45. Schul- und Heimatfest an und damit auch die Wahl einer neuen Königin.

Frühzeitig vorbereiten

„Einige Programmpunkte machen eine frühzeitige Vorbereitung notwendig. Dazu gehört auch die Krönung der Schulfestkönigin“, begründet Ines Lammay von der Stadtverwaltung, weshalb im jüngsten Amtsblatt der Stadt bereits zum ersten Mal die Teilnahmebedingungen veröffentlicht wurden. Die Mädchen und jungen Frauen sollen Gelegenheit haben, in Ruhe über eine mögliche Kandidatur nachzudenken. Wie schon bei den vorangegangenen Festen gilt: zum Zeitpunkt der Wahl sollten die Bewerberinnen mindestens 16 Jahre alt sein und ihren Wohnsitz oder Nebenwohnsitz in Roßwein haben. Wer jünger als 18 ist, benötigt die schriftliche Zustimmung der Eltern. Eine Verbundenheit zur Heimatstadt Roßwein wird ebenfalls vorausgesetzt beziehungsweise zum Wohnort, bei Bewerberinnen aus den Ortsteilen.

Choreografien einstudieren

Andrea Leonhardt vom Karnevalsclub Haßlau hat sich laut Lammay wieder bereit erklärt, mit den Kandidatinnen die Choreografien für die Auftritte einzustudieren. Auch ein voraussichtlicher Termin für die Wahl steht bereits fest: der 11. Juli 2020. „Die Kandidatinnen sollten sich bei ihrer Entscheidung darüber im Klaren sein, dass bis zum großen Bühnenauftritt auch viele Trainingsstunden liegen, die zuverlässig zu absolvieren sind. Aber mit den anderen Kandidatinnen, unter denen vielleicht auch die eigene Freundin ist, können die Probestunden auch eine ganze Menge Spaß machen“, heißt es im Amtsblatt.

Interessentinnen ab sofort melden

Übrigens: Theoretisch besteht auch die Möglichkeit, dass Saskia Grolp die Krone behält. Sie müsste sich dann noch einmal bewerben. So war Kerstin Lenk im Jahr 2000 ein zweites Mal zur Wahl angetreten, hatte allerdings sechs Konkurrentinnen, von denen am Ende Nicole Büttner die Jury am meisten überzeugte.

Wer also schon immer mal Königin sein wollte und mit diesem Titel gern seine Stadt bei verschiedenen Anlässen repräsentieren möchte, der kann sich ab sofort an die Stadtverwaltung Roßwein wenden.

Kontakt: Telefon 034322/4 66 22 oder per Mail: kultur@rosswein.de

Von Olaf Büchel