Leisnig. Die Handball-Partie zwischen dem SV Leisnig 90 und dem Leipziger SV Südwest in der Bezirksliga Leipzig musste am Sonnabendnachmittag abgebrochen werden. In der Halbzeitpause brach ein Spieler der Leisniger Mannschaft bewusstlos zusammen. „Sofort wurden Erste Hilfe Maßnahmen eingeleitet und der Notarzt gerufen“, gibt Sandra Reiche, Abteilungsleiterin Handball beim SV Leisnig 90. Der junge Mann wurde umgehend in eine Leipziger Klinik geliefert. „An der Lage hat sich nichts verändert“, gab Reiche gestern Auskunft. Wie die abgebrochene Partie gewertet wird, ist noch unklar, sei derzeit aber zweitrangig.

