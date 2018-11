Leisnig/Minkwitz

Ein hübsches Dörfchen ist der Leisniger Ortsteil Minkwitz. Man wohnt schön, Gewerbe ist angesiedelt. Mit der Staatsstraße hat man sich arrangiert. Sie sorgt für eine gute Verkehrsanbindung zu den Nachbarstädten und zur Autobahn. Der flankierende Radweg verläuft am Gasthof „Zur alten Linde“. Dort kehren Radfahrer auf Tour ein, Bauarbeiter über die Woche zum Mittagessen. Was das Dörfchen jetzt gerade noch braucht ist eine – Spielhalle?

Der Technische Ausschuss des Leisniger Stadtrates ist komplett dagegen. Zuletzt hatten die Ratsmitlieder über einen im Bauamt vorliegenden Antrag auf Nutzungsänderung zu befinden. Die Eigentümer der nicht mehr genutzten Gewerbeimmobilie von Technikpartner Franke, schräg gegenüber vom Gasthof, wollen die zwei Flurstücke verkaufen. Der Käufer will auf 88 Quadratmetern eine Spielstätte mit acht Automaten eröffnen. Betrieben werden soll sie im Zweischichtbetrieb, von vormittags 10 Uhr bis nachts 2 Uhr.

Die öffentliche Sitzung nahm unter anderem die Minkwitzerin Maren Dietl zum Anlass, ihrer Sorge Ausdruck zu verleihen. „Da stehen uns die Haare zu Berge“, sagt die Gasthofbetreiberin, die noch von einer Nachbarin begleitet wird. Diese hat schon in einer Spielothek gearbeitet, weiß also, wovon sie spricht. Es gebe aus verschiedensten Gründen immer wieder Ärger, angefangen von ruhestörendem Lärm bis hin zu kriminellen Umtrieben. Die Frauen befürchten, das werde sich in Minkwitz ebenso entwickeln.

Rückenwind bekommen die Frauen von Zeitungsberichten: Die sächsische Landesdirektion hatte im vergangenen Jahr die Schließung von 171 Spielstätten verfügt, unter anderem aus lizenzrechtlichen Gründen oder weil Mindestabstände zu Schulen nicht eingehalten wurden. Dass Geschäfte mit Drogen in Spielstätten angebahnt werden, wie in einem Fall in Döbeln, wurde ebenfalls berichtet.

Die Minkwitzerinnen sprechen für mehrere Dorfbewohner, wie sie sagen. Schließlich sei das Vorhaben nicht im Verborgenen geblieben. Dietl sagt: „Als Gasthofbetreiberin befürchte ich keine Konkurrenz. Wir zwei sprechen für die Minkwitzer, welche die gleichen Bedenken haben, weil sie in der gleichen Position sind wie wir: Als Vermieter oder auch Mieter. Wenn hier jemand die Faxen dicke hat, zieht er aus. Und man bekommt nie wieder einen Mieter dort rein.“

Die Minkwitzer sollten die Ratsmitglieder auf ihrer Seite haben, wie es aussieht. Damit könnte alles in Ordnung sein. Ist es aber nicht, denn die Stadtverwaltung hat überhaupt nichts zu sagen in diesen Dingen. Über die Nutzungsänderung für die Gewerbeimmobilie entscheidet gar nicht die Stadtverwaltung, sondern die Baubehörde beim Landratsamt Mittelsachsen. Die betroffene Kommune darf lediglich eine Empfehlung aussprechen. „Von uns wird es eine Empfehlung für die Spielhalle in Minkwitz nicht geben“, sagt Ratsmitglied Mathias Voigtländer (CDU). Dieter Kunadt von der Linkspartei formuliert seine Ablehnung noch drastischer: „Das wollen wir nicht. Da können wir doch gleich einen Puff hinstellen.“

Damit ist die Sache lange nicht vom Tisch: Thomas Schröder vom städtischen Bau- und Ordnungsamt: „Wir schicken die Stellungnahme der Stadtverwaltung an das Landratsamt, dass wir der Umnutzung in eine Spielstätte nicht empfehlen können. Um das tatsächlich verhindern zu können, müssen stichhaltige baurechtlich Argumente vorgebracht werden. Das wird nicht leicht.“

Maren Dietl will nun nach dem Besuch in der Ausschusssitzung mit den Dorfbewohnern sprechen, ob und in welcher Form sie sich weiterhin offen gegen die Spielstätte wenden möchten. Vielleicht könne man gemeinsam mit der Stadt bei der Baubehörde vorstellig werden. Dietl dazu: „Ich persönlich hoffe darauf, dass bei der dortigen Behörde gesunder Menschenverstand vorherrscht.“

Von Steffi Robak