Ostrau

„Ostrau lehnt Spielothek erneut ab“, schrieb die DAZ am 22. Juni 2016. „Schon wieder: Ostrau muss über Spielothek entscheiden“, hieß es am 17. März 2017. Und „ Spielothek in Ostrau noch nicht vom Tisch“ am 16. Februar dieses Jahres.

Alle drei Überschriften hätten immer noch Gültigkeit – auch zweieinhalb Jahre nach dem ersten Versuch des Grimmaer Automatenaufstellers Olaf Krahl, den früheren Schlecker-Markt im Ostrauer Gewerbegebiet zu einer Automaten-Spielothek umzubauen.

Bei der ersten Sitzung noch persönlich vor Ort

Damals im März 2016 war er noch selbst in die Gemeinderatssitzung gekommen, um sein Projekt vorzustellen – und stieß auf ungeteilte Ablehnung bei den Hausbewohnern, die Wohnungen über den Gewerbeflächen bewohnen. Seither blieb Krahl zwei weiteren Sitzungen fern.

Daran und am Abstimmungsergebnis hat sich nichts geändert. Wie auch bei den folgenden beiden Anhörungen durch das Bauamt des Landkreises Mittelsachsen, hat der Gemeinderat Ostrau auch am Dienstagabend das Ansinnen Krahls einstimmig abgelehnt. „Für uns hat sich am Sachverhalt nichts geändert“, sagte Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU).

Widerspruch teilweise erfolgreich

Dass es überhaupt zu einer erneuten Anhörung in dem Fall kommt, liege an einem verfahrenstechnischen Fehler. Krahl hatte Widerspruch gegen die Ablehnung des Bauamtes eingelegt und zum Teil Recht bekommen.

Dabei spielt die Nähe zum Sportplatz, der auch von der Grundschule genutzt wird, in der jetzigen Ablehnungsbegründung Ostraus keine Rolle mehr. Jetzt geht es nur noch um die Frage, ob eine Spielothek wie die geplante, in einem Gewerbegebiet wie dem Ostrauer stehen darf.

Eine Ausnahme zu viel?

Denn solche Vergnügungsstätten dürfen per Ausnahme zugelassen werden. Das Ermessen darüber liegt aber bei der Kommune sowie beim Bauamt. Die Ostrauer Verwaltung argumentiert nun, dass durch die Wohnungen und das Hotel bereits so viele gewerbegebietsuntypische Ausnahmen bestünden, dass durch eine weitere Ausnahme ein „Umkippen“ des Gewerbegebietes erfolgen würde, was dem Zweck des Areals widerspräche.

Ob die Argumentation trägt, ist offen. Das Bauamt nimmt die Meinung der Gemeinde in die Entscheidungsfindung auf. Sollte im vierten Anlauf doch der Bauantrag bewilligt werden, hatte Bürgermeister Schilling bereits letztes Jahr angekündigt, mangels Erfolgsaussichten nicht juristisch dagegen vorzugehen.

