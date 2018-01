Sponsoren für Brandschutztüren gesucht

Rosswein. Dort, wo normalerweise die Angebote für Kinder und Jugendliche gemacht werden, herrscht momentan immer noch Großbaustelle. Die zweite Etage wird derzeit mit Mitteln aus dem Landaufschwung-Förderprogramm weiter ausgebaut, brandschutztechnisch ertüchtigt und renoviert (DAZ berichtete). Seit Dezember war das Haus deshalb komplett geschlossen, länger, als ursprünglich geplant. Damit überhaupt wieder soziale Arbeit angeboten werden kann, ist jetzt der Saal im Erdgeschoss erst einmal soweit begehbar gemacht worden, dass man sich dort aufhalten kann. Freiwillige Helfer haben in den letzten Wochen nach der Brandschutzsanierung Ordnung geschaffen, so dass die Soziale Arbeit die Fläche nutzen kann. Montag bis Donnerstags ist nun vorerst von 13 bis 16 Uhr geöffnet, freitags von 13 bis 15 Uhr. „Wir schauen erst einmal, welche Bedürfnisse die Kinder haben und wie wir daran anknüpfen können“, sagt Jugendsozialarbeiter Stev Buttler.

Er ist derjenige, der auch das Mapmferia-Projekt des Jugendhaus e.V. betreut. Wann der Startschuss dafür fällt, hängt vom Fortschritt der Baumaßnahmen in der zweiten Etage ab. Dort sind derzeit noch die Trockenbauer am Arbeiten. Die zukünftige Küche – Herzstück der Mampferia – ist noch im Rohzustand. Dort kommen als nächstes die Fliesen an Wand und Fußboden. Nächste Woche wird die zukünftige Kücheneinrichtung zumindest schon mal abgeholt. Genauso wie im Erdgeschoss renovieren die Vereinsmitglieder in Eigenleistung. „Das Kinderzimmer wird bald fertig sein, vielleicht malern wir es einfach zusammen mit den Kindern“, so Karolina Kempe.

Wann im Saal wieder Veranstaltungen für mehr als 100 Personen stattfinden dürfen, ist aktuell noch unklar. Nach der Vor-Ort-Begehung mit dem Brandschutzinspektor im November haben den verein noch ein paar Auflagen ereilt, mit denen man nicht gerechnet hatte. Das Problem: „Anfänglich ist nur auf dem Papier kommuniziert worden“, erklärt Karolina Kempe, warum einige Auflagen nicht von vornherein thematisiert waren. Jetzt fehlen etwa zehn Brandschutztüren, von denen eine um die 400 Euro kostet. Auch eine Metalltreppe als Fluchtweg aus dem Saal heraus muss gebaut werden.

Und so gehen die Vereinsmitglieder wieder in die Spur, um Sponsoren und Unterstützer zu finden. Das ist momentan die einzige Möglichkeit, aus dem Teufelskreis auszubrechen: Keine großen Veranstaltungen, keine Einnahmen, kein Geld für Investitionen und Angebote. Kleine Konzerte dürfen gemacht werden. Einige Veranstalter hätten sich auch bereits angemeldet. Der Jugend des Vereins habe man ans Herz gelegt, Benefizkonzerte auf die Beine zu stellen, um wenigstens ein paar Euro in die leeren Bau-Kassen zu spülen. Der Verein bleibt dran. „Ich bin auch froh, dass es die traditionelle Feuerzangenbowle am Heiligabend in diesem Jahr wieder gegeben hat.“

Spendenkonto Jugendhaus Roßwein e.V.: Kreissparkasse Döbeln, 32031241 , BLZ: 86055462.

Von Manuela Engelmann