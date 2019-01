Döbeln

Von außen sieht die Großbaustelle der neuen Zweifeld-Turnhalle am Schulzentrum „Am Holländer“ in Döbeln-Nord aus wie ein Kunstwerk von Christo. Das Künstlerehepaar Christo und Jeanne-Claude hatte 1995 den Berliner Reichstag verhüllt. Die Verhüllung der neuen Sporthalle hat aber andere Gründe: Mitte Dezember wurden die Zimmererarbeiten am Dachtragwerk für die neue Sporthalle beendet. „Die Dachabdichtung ist aber noch nicht erfolgt. Das geht erst, wenn es die Witterung zulässt“, sagt Stadt-Pressesprecher Thomas Mettcher. Deshalb ist die Sporthalle derzeit mit einer provisorischen Abdichtung gesichert.

Im Inneren des riesigen Gebäudekomplexes laufen die Arbeiten der Ausbaugewerke. Gegenwärtig sind die Lüftungsbauer, die Sanitärklempner und die Elektrotechniker im Einsatz. Auch die Trockenbauer schleppen bereits ihre Baualemente und -platten in die Halle.

Winter macht dem Zeitplan zu schaffen

Das Gerüst am Gebäude wird für die Dacharbeiten sowie später für den Einbau der Fenster und für die Montage der Metallfassade benötigt. „Es ist geplant, Anfang Februar mit dem Einbau der Fenster zu beginnen“, sagt Thomas Mettcher. Da der Einfluss der derzeit niedrigen Temperaturen auf den Bauablauf relativ groß ist, hält sich das städtische Bauamt aktuell mit konkreten Aussagen zum weiteren Zeitplan zurück. „Wir bemühen uns, dass die Sporthalle bis zum September 2019 fertiggestellt wird“, so Thomas Mettcher.

Im Oktober, vier Monate nach der feierlichen Grundsteinlegung war dem Neubau hinter der Oberschule der Richtkranz aufgesetzt worden. Die Mildensteiner Baugilde hatte die Erdarbeiten und den Rohbau ausgeführt. Insgesamt sind 16 Unternehmen an der Planung und der Umsetzung der neuen Sporthalle beteiligt. In dem Neubau soll ab Herbst der Schulsport der Grund- und der Oberschüler stattfinden. Das Schulzentrum Am Holländer soll somit attraktiver werden. Von der neuen Sporthalle sollen aber auch die Döbelner Sportvereine, das Wohngebiet Döbeln-Nord und die gesamte Stadt profitieren“, kündigte Döbelns Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer beim Richtfest an.

Baukosten in Höhe von rund 4,2 Million Euro

Runde 4,2 Millionen Euro wird der Sporthallenneubau nach aktuellen Berechnungen kosten, 2,5 Millionen Euro trägt davon die Stadt Döbeln. 1,7 Millionen Euro steuert der Freistaat Sachsen als Fördermittel bei. Die Sporthalle besteht aus drei Gebäudeteile. Kern ist die Zweifeldhalle mit eine Länge von 44 Metern und einer Breite von 22 Metern sowie sieben Metern Höhe. 18 mal 18 Meter in der Fläche und vier Meter hoch ist der Mehrzweckraum für den Grundschulsport. Die Halle soll zudem später den Döbelner Judokas eine neue Heimat bieten. An der Längsseite der Halle befinden sich die Funktionsbereiche mit Umkleiden und Sanitärräumen sowie Platz für Sportgeräte.

Der Sportstättenneubau in Döbeln-Nord ist wichtig, weil die alte Sporthalle hinter der Grundschule aus dem Jahr 1984 nicht mehr den heutigen Anforderungen an den Schul- und Breitensport entspricht. Die kleinere alte Halle und die Sporthalle an der Staupitzstraße, als Veteran unter Döbelns Sportstätten, gehen nach Fertigstellung der neuen Halle vom Netz. „Entsprechend der Sportstättenleitplanung ist vorgesehen, die Sporthalle Staupitzstraße zu schließen, sobald die neue Sporthalle am Schulzentrum „Am Holländer“ nutzbar ist“, sagt dazu Stadtpressesprecher Thomas Mettcher. Über die konkrete Schließung entscheidet der Stadtrat zu gegebener Zeit. Nach DAZ-Informationen gibt es bereits Anfragen von Interessenten, welche die Staupitzturnhalle nachnutzen wollen.

