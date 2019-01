Das Bestattungshaus Illgen wagt in der neuen Filiale in Leisnig, an der Rosa-Luxemburg-Straße, den nächsten Schritt hin zum modernen Dienstleister: Bestattung als Rund-um-Paket, wenngleich wegen des Todesfalls nicht von „sorglos“ die Rede sein kann. Das neue Konzept soll in der neuen Filiale ab April wirken.