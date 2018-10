Döbeln

Am Mittwochnachmittag spukt es wieder im Döbelner Ritterstraßenviertel. Zum dritten Mal veranstaltet der KleinstadtKlub KL 17 in seinem Sommergarten am Muldenufer ein gruseliges Spektakel für Kinder und Eltern. „Treff ist um 15 Uhr. Wir werden das Gelände wieder schaurig-schön schmücken und ein Lagerfeuer anzünden“, sagt Simon Schneider. Der junge Gastronom aus Leipzig betreibt seit September das KL 17 gemeinsam mit Lisa Mädler. Mit Glühwein, Kinderpunsch und Roster werden die Halloween-Fans versorgt. Ab 17.30 Uhr startet der gruselige Lampionumzug entlang des Radweges an der Mulde. „Wir freuen uns auf die kostümierten Kinder und die Erwachsenen“, sagt Simon.

Bis gegen 19 oder 20 Uhr soll dann draußen gefeiert werden. Danach wird die Party für die Erwachsenen in den KL17-Klub verlegt. Hier legt ab 20 Uhr der aus der Leipziger Moritzbastei oder dem Ilses Erika bekannte DJ Sergej Klaus auf. Im Ilses Erika haben auch Simon und Lisa zuletzt gearbeitet, bevor sie in den KL 17 nach Döbeln kamen. Zuvor waren sie dreieinhalb Jahre im Hotel Seeblick in Leipzig. Der Wirtschaftsingenieur und die Lehramtsanwärterin hatten so nebenbei ihr Studium finanziert und sind der Gastronomie schließlich treu geblieben.

Neben der Livemusik am Wochenende wollen die beiden Wirtsleute das KL17 unter der Woche als feine kleine Kneipe mit offenem Barbereich mit Cocktails, Hauswein, Hausbier und kleiner, feiner Karte sowie viel Raum zum Quatschen führen.

Von Thomas Sparrer