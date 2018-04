Spundwände werden in die Erde gerammt

Otzdorf. Nach 14 Tagen witterungsbedingter Zwangspause herrscht auf der Damm-Baustelle seit anderthalb Wochen wieder richtig Bewegung.Nachdem jede Menge Erde bewegt wurde, um die Baustraße zu vollenden, über die dann die Ramme unmittelbar an den Damm heranfahren kann, werden derzeit die sieben Meter langen Spundwände eingebracht. Sie sollen das Bauwerk stabilisieren . Bis auf den unterirdischen Fels werden die Spundwände gerammt.

Bis zum November, so war der Plan, soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein. Ob das noch zu schaffen ist, nachdem der Frost der vergangenen Wochen für Baustopp gesorgt hatte? Man versuche den Rückstand aufzuholen, so der Polier. Dennoch, so Roßweins Bauamtsleiterin Petra Steurer, sei bereits vorsorglich eine Verlängerung beantragt worden. Das ist wichtig, um die Fördermittel, mit denen der Damm gebaut wird, am Ende auch abrufen zu können

Von Manuela Engelmann