Döbeln

Nach dem Angriff auf das Döbelner Büro der Alternative für Deutschland (AfD) Anfang Januar hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage gegen drei Männer erhoben. Zwei von ihnen (29 und 33 Jahre alt) wird das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, versuchte schwere Brandstiftung, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz vorgeworfen. Der dritte im Bunde (40) wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft wegen Beihilfe zu diesen Delikten angeklagt. Angaben zu einem etwaigen politischen Hintergrund macht die Staatsanwaltschaft nicht. Noch nicht fest steht darüber hinaus, wann die Hauptverhandlung vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Döbeln stattfinden wird.

Konkret legt die Staatsanwaltschaft zwei Angeschuldigten zur Last, noch am Tag des Angriffs, dem 3. Januar, eine 150 Millimeter Kugelbombe mit einer Nettoexplosionsstoffmenge von 1,1 Kilo in Tschechien gekauft und anschließend nach Döbeln gebracht zu haben. Die für diesen Umgang notwendige Erlaubnis lag nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft nicht vor.



„Spätestens auf der Rückfahrt nach Deutschland sollen sie beschlossen haben, die Kugelbombe vor dem Bürgerbüro der Partei Alternative für Deutschland in Döbeln zur Detonation zu bringen“, heißt es weiter in einer Mitteilung aus Chemnitz. „Ihnen liegt zur Last, ihrem gemeinsamen Tatplan entsprechend gegen 19.30 Uhr die Kugelbombe auf das Fensterbrett des AfD-Büros gelegt, eine Mülltonne davor geschoben und die Bombe entzündet zu haben.“ Der dritte Angeschuldigte habe durch seine Anwesenheit die Mittäter unterstützt und die Pläne gebilligt.

In direkter Folge der Detonation wurde eine Fensterscheibe des Parteibüros nach innen gedrückt. Darüber Hinaus wurden Teile des Inventars erheblich beschädigt. „Zu einem Übergreifen des Feuers auf das Gebäude, welche die Angeschuldigten zumindest billigend in Kauf genommen hatten, kam es jedoch nicht“, so die Staatsanwaltschaft weiter. Jedoch beschädigte die Explosion ein Fahzeug und ließ zwei Fensterscheiben in einer gegenüberliegenden Wohnung splittern. Den Sachschaden beziffert die Staatsanwaltschaft mit mindestens 16.000 Euro.

