Döbeln

Das Rennen um das Döbelner Oberbürgermeisteramt wird nun ganz offiziell lediglich von Sven Liebhauser ( CDU) und Dirk Munzig ( AfD) ausgetragen. Die Linke verzichtete offenbar darauf, gegen die Zurückweisung ihres Kandidaten Ralf Bleil Beschwerde einzulegen.

Vergangene Woche flog auf, dass die Parteimitglieder ihren Kandidaten nicht in geheimer Abstimmung wählten. Das wäre jedoch laut Kommunalwahlgesetz notwendig gewesen. Der Wahlprüfungsausschuss strich Bleil deshalb vom Wahlzettel. „Es bestand die Möglichkeit, gegen die Entscheidung des Gemeindewahlausschusses bis zum 28.03.2019, 24 Uhr Beschwerde einzulegen“, teilt Thomas Mettcher, Pressesprecher der Stadt Döbeln, mit. „Davon wurde kein Gebrauch gemacht.“ Die Entscheidung des Gremiums ist damit rechtskräftig.

Damit ist die Sache jedoch noch nicht ganz vom Tisch. Stattdessen könnte der Vorfall nun ein juristisches Nachspiel haben. Denn: „In der Niederschrift über die Versammlung zur Aufstellung des Bewerbers der Partei Die Linke zur Wahl des Oberbürgermeisters versicherten drei Personen an Eides Statt, dass die Versammlung den Bewerber in geheimer Wahl festgelegt hat“, erläutert der Stadtsprecher. Die Stadt habe deshalb nun wegen falscher Versicherung an Eides Statt Anzeige erstatten müssen.

Von ap/DAZ