Stadt glücklich über private Initiativen

Roßweins Kulturkalender ist wieder prall gefüllt. Neben drei Ausstellungen in der Rathausgalerie, gibt es in diesem Jahr auch „Zärtlichkeiten mit Freunden“ und das traditionelle Kabarett zum Weihnachtsmarktauftakt. Die von der Stadt organisierten Veranstaltungen sind nur ein Bruchteil dessen, was Roßwein an Kultur zu bieten hat