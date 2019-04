Hartha

„Spiele zu fördern ist unser Ding“, sagt Bibliotheksleiterin Andrea Zenker. Deswegen findet am Dienstag, 23. April, der Kinder-Spieletag mit einer Förderung durch den Verein Spiel des Jahres in der Bibliothek statt. Von 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr verwandeln sich die Räume in ein Spieleparadies für kleine und große Kinder.

Mitarbeiterin Sophia Wolfram habe sechs Wochen lang an dem 30-seitigen Antrag gearbeitet. Der war nötig, um sich bei Spiel des Jahres um einen Zuschuss zu bewerben. Diesen nutzte das Team der Stadtbibliothek, um 20 neue Spiele zu kaufen. Weitere kämen in den nächsten Ferien hinzu. Denn Spiele sind unter den Ausleihenden beliebt: 469 Mal wurden Spiele in diesem Jahr bereits ausgeliehen. Wenn das Lieblingsspiel verliehen ist, können Kinder es sich vorbestellen. „Manchmal kauft man ein Spiel und dann liegt es nur zu Hause herum. Durch die Ausleihe kann man immer wieder etwas neues ausprobieren“, sagt die Bibliotheksleiterin.

Neue Spiele werden präsentiert

Auf der Hitliste seien unter anderem Twister, Max Mäuseschreck und HalliGalli. „Durch Spiele wird die Kommunikation gefördert“, so Zenker. Am Dienstag wird es verschiedene Bereiche in der Bibliothek geben, die nach Altersgruppen sortiert sind. Die Kinder können sich aufteilen und müssen nichts tun, außer spielen. Denn das Bibliotheksteam wird die Spieler anleiten. „So fällt das Lesen der Anleitung für die Kinder weg, was viele nervig finden“, erzählt Wolfram.

Die neuen Spiele im Sortiment werden die Mitarbeiter den Kindern präsentieren. Um die Richtigen auszuwählen, habe Wolfram eine Woche lang recherchiert. Sie durchforstete die Empfehlungen von Spiel des Jahres und ging zusammen mit ihren Kolleginnen in die Läden, um sich die Spiele anzusehen. Auch Einzelstrategiespiele seien darunter, damit jedes Kind etwas für sich findet.

Spiele kommen gut an

Zwar ist es das erste Mal, dass ein Spieletag in der Stadtbibliothek von Spiel des Jahres gefördert wird, allerdings organisierte das Team schon oft Bastel- und Spieletage. Beim Spieletag XXL der Jugend Aktiv Harthe, bemerkten sie, dass es gut ankommt. Die Kinder haben sich gerne mit den Spielen beschäftigt.

„Es wäre toll, wenn ein paar Eltern dabei bleiben könnten“, sagt Wolfram „denn vielleicht könnten wir Hilfe gebrauchen, wenn viele Kinder kommen“. Außerdem sei es eine gute Möglichkeit mit seinen Kindern zu spielen – als Anregung für Zuhause.

Von Nicole Grziwa