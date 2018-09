Döbeln

Seit Montagmittag ist die neue digitale Litfaßsäule am Rathaus vor der Stadtinformation am Netz. Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (CDU) und Ulf Fischer von der Stadtinformation probierten den neue berührungsempfindlichen Bildschirm als erste aus. Trotz Sonneneinstrahlung ist der entspiegelte Bildschirm gut zu benutzen. Per Fingertipp gelangen Gäste der Stadt hier zu allen denkbaren Informationen über Döbeln, seine Sehenswürdigkeiten, Hotels, Gaststätten, Pensionszimmer, Wanderweg, Caravan-Stellplätze oder Ausflugsziele in der Umgebung.

Vom Busfahrplan bis zur Theatervorstellung

Ebenso ist der Busfahrplan der Regiobus GmbH abrufbar und sind die Ämter und Behörden sowie die Kirchen und die Ortsteile mit Informationen verlinkt. Auch Kulturtermine von Theater bis Kleiner Galerie oder Pferdebahn werden künftig auf der digitalen Infosäule am Rathaus abrufbar sein. „Ich werde dann die Plakate unserer Konzerte in der Kirche per Datei an die Stadtinfo schicken, damit sie hier an der Infostele digital ausgehangen werden können“, freut sich Döbelns Kantor Markus Häntzschel.

Kein Nachtbetrieb

Täglich von morgens 8 Uhr bis abends gegen 19 Uhr und auch an den Wochenenden, wenn die Stadtinfo geschlossen hat, wird die digitale Infosäule am Rathaus Besuchern alle touristisch relevanten Informationen über Döbeln liefern. „In der Nacht wird die Säule allerdings abgeschaltet, denn sie soll kein Anziehungspunkt für feiernde Marktbesucher werden“, sagt der Oberbürgermeister.

Döbelner Unternehmer finanzieren Projekt

Mehr als 100 Döbelner Unternehmen finanzieren mit ihrer Werbung das Projekt. Sie stellen sich dabei ebenso auf der digitalen Litfaßsäule in Wort und Bild vor. Zuständig für die Bereitstellung der Informationen auf der digitalen Litfaßsäule ist die Stadt Döbeln. Die Firma IBV GmbH Media aus Berlin stellt dafür die Technik mit dem blendfreien Bildschirm zur Verfügung. Eine Servicefirma aus Chemnitz kümmert sich um die technische Unterhaltung des interaktiven Infoterminals.

Von Thomas Sparrer