Leisnig

In Leisnig gibt es 39 Kandidaten für die bevorstehende Kommunalwahl und damit auf jeden der 18 Ratssitze statistisch mehr als zwei Bewerber.

Der Wahlausschuss unter Vorsitz von Uwe Dietrich vom Bau- und Ordnungsamt hat am Montag getagt. „Alle Wahlvorschläge konnten bestätigt werden“, so Dietrich, „alles ist ordnungsgemäß verlaufen. Die Vorschläge wurden alle in hoher Qualität eingereicht, waren demnach nicht zu beanstanden.“

Vertrauensleute verfolgen Wahlausschusssitzung

Einzelne Parteien hatten Vertrauensleute in die öffentliche Wahlausschusssitzung entsendet. So war für die Leisniger CDU Heiner Stephan im Rathaus, für die Partei „ Die Linke“ Jürgen Müller. Für die SPD verfolgte Mario Böhme das Geschehen, für die Nichtmitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigung Stadt und Land Leisnig Michael Heckel.

Heckel tritt jedoch nicht für die Wählervereinigung an. Dabei war diese unter anderem auf seine Initiative hin aus der Taufe gehoben worden, um für Bewohner ländlicher Ortsteile eine Interessenvertretung in den Stadtrat zu bekommen.

Heckel für SPD dabei

Die Strategie für die bevorstehende Kommunalwahl sieht nun offenbar so aus: Heckel steht auf dem ersten Listenplatz für die SPD, gefolgt von Mario Böhme und Eberhard Jahn. Jahn war schon einmal aus Altersgründen aus dem Stadtrat ausgeschieden, ist jedoch jetzt wieder mit am Start. Aktuell besetzt Mario Böhme für die SPD im Stadtrat von Leisnig einen Platz.

Die Frage, warum Heckel für die SPD kandidiert, beantwortet er so: „Die Genossen wollten das so.“ Für ihn sei das kein Problem, kandidiere er doch auch für die SPD für den Kreistag. In Leisnig stehen dann zusammen mit dem ehemaligen Bockelwitzer Bürgermeister und jetzigen Ortsvorsteher drei SPD-Leute auf der Wahlliste.

Grüne wollen mit sechs Kandidaten in den Stadtrat

Die Liste der Wählervereinigung ist mit acht Kandidaten besetzt. Spitzenkandidat ist dort Hans-Hermann Schleußner. Die Linkspartei stellte ebenfalls acht Leute auf mit Spitzenkandidat Dieter Kunadt. Die Grünen treten mit sechs Kandidaten an, an der Spitze Maria-Christin Anderfuhren.

Die CDU weist die längste Kandidatenliste auf mit 14 Namen. Die Christdemokraten haben Rüdiger Schulze auf den Spitzenplatz gesetzt, damit einen der jüngeren Kandidaten. Zusammen mit den Zugpferden Wolfgang Rölle und Mathias Voigtländer bilden die Drei ein starkes Spitzentrio.

Punkten mit vielen und auch mit beliebten Kandidaten

Wer auf welchem Listenplatz steht, ist ebenso strategisch relevant wie die Frage, wer für welche Partei antritt. Die 18 Sitze vom Leisniger Rat werden nach dem Höchstzahlverfahren verteilt. So können Personen einer Partei in das Ratsgremium rücken, die selbst weniger Stimmen erhalten als eine andere Person einer anderen Partei.

Es wird die von der Partei insgesamt erzielte Stimmenzahl jeweils geteilt durch 1, 2, 3 bis hin zur 18, da es 18 Ratssitze sind. Jede dieser Teilungen ergibt eine weitere Höchstzahl. Die Partei mit der größten Höchstzahl entsendet ihren ersten Kandidaten in den Rat und so fort. So ziehen auch sehr beliebte Kandidaten weitere Kandidaten ihrer Partei nach, wenn Letztere persönlich keine hohe Stimmenanzahl erzielen.

Von Steffi Robak