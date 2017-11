Stadttor-Pläne stehen unter keinem guten Stern

Ob die Ritterstraße in Döbeln zeitweise ein Stadttor bekommt oder nicht, ist nach wie vor unklar. Der Hauptausschuss hat in nicht öffentlicher Sitzung zwar mehrheitlich einem Aufbau an der Ritterstraßenzufahrt – in Höhe der Kegelbrüder – zugestimmt. Trotzdem ist nicht sicher, ob die Holzkonstruktion tatsächlich den Weg an diesen Standort findet.