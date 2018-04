Mit Leidenschaft schlugen die Fünftklassler der Oberschule Am Holländer in Döbeln auf Trommelfelle und Cachons. Lehrerin Silke Malina hatte für den Tag des fächerverbindenden Unterrichts den 45-Jährigen Jacob Nii Anum Odametey gewonnen. Der aus Ghana stammende Schrebitzer bietet Schulen und Firmen spannende Workshops an.