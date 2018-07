Döbeln

Überraschung geglückt. Breit strahlte Florian Löwe als ihm Stadtwerke-Prokuristin Simone Friedrich mitteilte, dass er eine Seifenkiste mit nach Hause nehmen kann. In einem solchen Rollwagen der Stadtwerke Döbeln war der Schüler zuvor über den Hof gefahren. Seinen eigenen muss der Junge noch zusammenbauen – oder zusammenbauen lassen. Er hatte beim Preisauschreiben der Stadtwerke gewonnen und ist nun Seifenkisten-Pilot. Gemeinsam mit Papa Ronny Gebhardt und Schwester Jette Löwe (6) war Florian zum Firmensitz der Stadtwerke gekommen, um den gelben Flitzer abzuholen. Noch passt dieser zerlegt in seine Bestandteile in einen flachen Pappkarton.

Rennen als Dorffest

Für das Rennen der Stadtwerke am 25. August in Großsteinbach haben sich bereits 20 Teams angemeldet, sagt Geschäftsführer Gunnar Fehnle. Gemeinsam mit dem Kinderlandhaus Pepp in Großsteinbach lädt der Energieversorger am 25. August zum 1. Döbelner-Stadtwerke-Seifenkistenrennen ein. Ein eigens dafür gewonnener Sachverständiger kontrolliert die Rennkisten vor dem Start. Gestartet wird in drei Klassen: Kinder 8 bis 12, Fortgeschrittene ab 12 und die Showklasse, in der Fahrzeuge ausgefallener sein dürfen. Für kleinere Kinder veranstaltet das Pepp noch ein Bobbycar-Rennen. Überhaupt soll das Ganze ein kleines Dorffest werden, an dem sich auch die Großsteinbacher und Mochauer beteiligen. Die Startrampe für die 1100 Meter Rennstrecke steht an der Bäckerei Seidel im Gewerbegebiet Fuchsloch und führt mit leichtem Gefälle durchs ganze Dorf. Vormittags sind nach der technischen Abnahme Vorläufe, ab 13 Uhr Wertungsläufe.

Stadtwerke-Strom bald auch im Döbelner Neuland

„In Döbeln haben wir die Eisbahn, in Großsteinbach als neuem Ortsteil wollen wir nun das Seifenkistenrennen etablieren. Vielleicht entwickelt es sich ja zum Dorffest“, sagt Gunnar Fehnle. Ab 1. Januar 2019 versorgen die Stadtwerke auch die Mochauer Ortsteile mit Strom. Jüngst hatte die Stadt die Konzession neu vergeben. Zum Seifenkistenrennen kommt der Strom aber noch von der Envia. Landwirt Gerhard sponsert den Stadtwerken die Elektrizität für das Seifenkistenrennen. (mit T.S.)

Von Dirk Wurzel