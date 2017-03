Hasslau. An der Milchviehanlage in Haßlau tut sich was. Von der Straße zwischen Naußlitz und Roßwein aus unschwer zu erkennen, sind seit wenigen Tagen Stahlarmierungsarbeiten im Gange. Spätestens bis Mitte 2018 will die GbR Haßlau Gröbner/Kalbhenn die Stallanlage erweitert und modernisiert haben. Die Gesamtinvestition beträgt drei Millionen Euro.

Mitgesellschafter Christian Kalbhenn ist die Freude darüber, dass es nun endlich richtig losgeht mit dem Bau, anzumerken. In den zurückliegenden Monaten waren einige behördliche Hürden zu nehmen, der Baustart verzögerte sich. „Nun muss alles zügig hintereinander weggehen“ sagt Milchbauer Kalbhenn, der die Investition gemeinsam mit den Landwirten Gerhard und Marie Gröbner aus Zschäschütz stemmt, die die beiden anderen Gesellschafter sind. „Wir bekommen Fördermittel für die Erweiterung der Anlage. Aber nur weil wir tierwohlgerecht bauen. Das heißt, die Kühe werden mehr Platz haben, als es das Gesetz vorschreibt. Die Fördermittel gibt es aber erst, wenn das Projekt abgeschlossen ist“, begründet Christian Kalbhenn den straffen Zeitplan.

Beim jetzt zu beobachtenden ersten Bauabschnitt erfolgt die Verlängerung der vorhandenen Fahrsiloanlage um 35 Meter in Richtung Westen. Es bleibt bei den vier Kammern. Die Armierung, die gerade Mitarbeiter des Agrarbau-Spezialisten Wolf aus Osterhofen (Niederbayern) errichten, gibt den künftigen Stahlbetonmauern des Silos die notwendige Stabilität. Gebraucht wird das größere Silo für die Gras-Silage als Grundfutter für die Kühe. Die Zahl der Tiere insgesamt soll schließlich nach Abschluss der Arbeiten sukzessive auf rund 780 anwachsen, inklusive Kälber, tragende Tiere und dem jetzigen Bestand. Kalbhenn: „Wir versuchen, diesen Bestand Schritt für Schritt aus eigener Nachzucht aufzubauen. Einen Zukauf möchte ich vermeiden. Deshalb werden die Ställe gleich nach Fertigstellung noch nicht bis auf jeden Platz belegt sein.“

Parallel zur Siloverlängerung beginnt in der nächsten Woche der Bau des neuen Kälberstalles für 150 Tiere gleich neben dem ehemaligen Ammon-Büro- und Sozialgebäude. Der Stall wird 55 mal zwölf Meter groß und soll bis Ende Juni fertig sein. Die kleineren Kälbchen bis vier Monate stehen dann auf Stroh, die älteren, sechs bis sieben Monate alten Kälber auf Matten für den Gülleabfluss. Ein entsprechender Tiefbau für die Kanäle muss zuerst erfolgen. Wenn der Kälberstall fertig ist, können die Jungrinder aus dem alten Stall umziehen, dessen südlicher Teil dann abgerissen wird. Das schafft Platz für den zweiten Neubau: den Reproduktionsbetrieb für bis zu 97 hochtragende und kalbende Kühe. Dafür ist das Bauende im Herbst dieses Jahres anvisiert. „Je nach dem, wie wir in der Zeit liegen, wird entschieden, ob wir noch vor dem Winter mit dem dritten Neubau, also dem eigentlichen Milchviehstall für bis zu 240 zu melkenden Tieren beginnen oder erst im Frühjahr 2018“, sagt Christian Kalbhenn. Dafür weicht dann auch der nördliche Teil des Altstalles. Den neuen Milchviehstall statten die Betreiber dann mit vier hochmodernen Melkrobotern aus. Mitte des nächsten Jahres sollen die drei Millionen Euro weitgehend verbaut sein.

Eine weitere Investition wird die Errichtung eines zusätzlichen, großen Güllebeckens sein. Nach einer Bürgerversammlung im vergangenen Jahr hatte der Technische Ausschuss des Roßweiner Stadtrates sein Einvernehmen zur Erweiterung der Milchviehanlage, einschließlich des neuen Güllebeckens, erteilt. Etwa ein halbes Jahr nach Inbetriebnahme der erweiterten Anlage will die Stadt eine Anwohnerbefragung organisieren. Sollte die Mehrheit der Anlieger die Belästigungen durch den Agrarbetrieb als gestiegen einschätzen, hat sich Betreiber Christian Kalbhenn dazu verpflichtet, auch die bereits vorhandenen zwei alten Güllebecken mit einer Abdeckung zu versehen.

Die zur Milchviehanlage gehörende Milchtankstelle war in den zurückliegenden Wintermonaten nicht ganz so stark frequentiert. Jetzt ist aber laut Christian Kalbhenn das Tal durchschritten und die Kunden zapfen wieder bis zu 100 Liter frische Milch am Tag. Der Milchpreis zog inzwischen ebenfalls an, was für die Erzeuger eine leichte Entspannung bedeutet. Etwa in zwei Wochen geht auch der angekündigte Regiomat in Haßlau in Betrieb. Dann kann man sich an der Zapfstelle rund um die Uhr zusätzlich mit frischen Eiern, dem Haßlauer Landkäse, Honig sowie weiterem Produkten aus der Region eindecken.

Von Olaf Büchel