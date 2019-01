Hartha

Mit Sekt und Glühwein stoßen WGF-Vorstand Sven Viehrig, ehrenamtliche Mitarbeiter und Mieter der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Hartha an. Es gibt etwas zu feiern: Die neuen und frisch sanierten Büroräume in der Nordstraße 27 sind fertig. Am Montag wurden sie offiziell eingeweiht. Nur einen Katzensprung entfernt, liegt die alte Lokalität der Genossenschaft in der Damaschkestraße. Dort findet ab sofort der Mietertreff sein neues Zuhause.

Viel Sanierungsarbeit nötig

„Wir sind so einfach präsenter, direkt an der Nordstraße. Hier geht der Verkehr lang, hier sieht man uns“, erklärt Viehrig den Grund für den Wechsel. Eingezogen sind sie in eine ehemalige Wohnung, die seit dem vergangenen Jahr leer steht. „Ihr Zustand war miserabel“, erinnert sich der WGF-Vorstand. Die Heizung musste erneuert werden, Böden und Decken saniert. Jetzt ist alles geschafft in der künftigen Anlaufstelle für Mieter und ihre Anfragen und Probleme. Die Zeiten für die Mietersprechstunde bleiben beim Alten: Dienstag von 16 bis 18 Uhr und Donnerstag von 7.30 bis 10 Uhr.

Soziale Kümmerer: Das Herz des Mietertreffpunktes

In den vier Wänden der Damaschkestraße macht es sich der Mietertreff ab sofort bequem. Organisiert wird dieser von Elke Makk, Karin Cvancara und ihrem Team. „Soziale Kümmerer“ werden sie genannt. Sie sind vor allem da, um ein offenes Ohr zu schenken und Prozesse in den Gang zu bringen. „Letztens brauchte ein älterer Herr zum Beispiel einen Haltegriff in der Wanne oder ein anderes Mal ist das Fernsehbild in der Stube weg“, so Makk. An dieser Stelle arbeiten sie eng mit der Wohnwirtschaft zusammen, die solche Sachen dann technisch löst. Makk organisiert alle Treffs der Genossenschaft, Cvancara ist besonders in Hartha aktiv. Sie arbeiten ehrenamtlich. Bevor sie ein eigenes Domizil bekamen, war ihr Treffpunkt in die Büroräume der ehemals EWG Hartha integriert. Dort wird im Verlauf der nächsten Wochen noch einiges passieren, verrät Viehrig. „Es soll sich auf jeden Fall vergrößern, damit die Räume sinnvoll für Veranstaltungen genutzt werden können.“ Er erhofft sich, dass so eine Begegnungsstätte entsteht, die all dem, was Makk und ihre Kollegen über das Jahr planen, gerecht wird. Ob nun Karten gespielt werden oder Vorträge gehalten. Die Kümmerer stemmen auch regelmäßig Projekte, die jene vier Wände verlassen. „Die Harthaer lieben es besonders zu kegeln oder wandern zu gehen“, weiß Makk. „Dann versuchen wir das natürlich zu realisieren. Die Wünsche der Leute erfahren wir während der Mietertreffs. Deshalb sind sie auch so wichtig.“

In Planung für die nächste Zeit ist es, das WGF-Spezial aus Döbeln nach Hartha zu holen. Dafür holt sich die Genossenschaft regionale Partner ins Boot, die Vorträge oder Kurse anbieten. In den neuen Räumen wäre dafür genügend Platz.

Von Lisa Schliep