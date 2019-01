Döbeln hat eigentlich alles, was man zum Leben in einer Stadt der kurzen Wege braucht. Die Nachfrage nach Bauland in stadtnahen Lagen Döbeln scheint dafür Beweis genug. Theater, Kino, Abends essen gehen, Einkaufen, Wandern, Radeln , Schwimmen im Hallenbad – Döbeln bietet vieles, was man in einer kleinen Stadt, abseits der großen Zentren gar nicht vermuten würde. Und wer gern Auto fährt, ist in weniger als einer Dreiviertelstunde in Dresden, Leipzig oder Chemnitz, um Opernhaus, Gewandhaus, Staatsschauspiel oder Semperoper oder auch nur Großstadtflair zu genießen.

Das schnelle Bevölkerungswachstum in den Ballungsräumen von Leipzig und Dresden macht zudem für viele Menschen Städte wie Döbeln als Wohn- und Arbeitsort interessant. Denn gerade an Leipzig ist zu sehen, wie zeitaufwendig es ist, wenn der Bau von Kitas und Schulen mit dem Bevölkerungswachstum einher gehen soll. Wer in Leipzig Familienplanung betreibt, sollte sich am besten schon Jahre vorher um den Kinderbetreuungsplatz Gedanken machen. Auch hier böte Döbeln Alternativen zur Großstadt an.

Für dieses und nächstes Jahr sind hier aber ein paar Hausaufgaben zu erledigen. Nach Abschluss der vorhandenen Baugebiete, müssen neue Eigenheimstandorte vorbereitet werden. Und es muss das Superwahljahr politisch genutzt werden, um eine vernünftig getaktete direkte Bahnverbindung nach Dresden wieder zu beleben. Denn die übervolle Autobahn ist langfristig eher ein Pendlerschreck.

