Döbeln

Autohändler Gunter Hühne hat es pappesatt. Die Großbaustelle des neuen Autobahnzubringers der B 175 in Döbeln-Ost treibt ihn schier zur Verzweiflung. „Hier läuft nichts, wie es mal abgesprochen war. Nur Chaos. Diese Baustelle ist eine einzige Katastrophe“, macht er seinem Ärger Luft. Am Montag hatten ihm die Bauleute den Weg zu seinem seit 25 Jahren bestehenden Autohandel komplett abgeklemmt. „Ich bin Anlaufstelle für mobile.de. Zu mir kommen täglich Kunden. Montag standen sie vor der Total-Tankstelle und kamen nicht weiter.“ Am Montag platzte dem Autohändler schließlich nach wochenlangem Bauverzug der Kragen. Vier Bauleiter hatte der verzweifelte Autohändler zu sich bestellt, um ihnen die Leviten zu lesen. „Als mit uns im Vorfeld der Bauarbeiten gesprochen wurde, ging es um eine halbseitige Sperrung der Straße für ein Jahr oder ein Vollsperrung mit entsprechenden Zufahrten für unsere Kunden für ein halbes Jahr. Wir haben der Vollsperrung für ein halbes Jahr zugestimmt. Doch von den Absprachen wird gerade nichts eingehalten“, ist er sauer.

Der trockene Sommer tut ein übriges. „400 Autowäschen habe ich mittlerweile auf eigene Rechnung wegen der Sch...-Baustelle bezahlen müssen. Die Autos werden jeden Tag voll gestiebt. So kann man sie schließlich nicht verkaufen. Wer kommt für meinen ganzen wirtschaftlichen Schäden durch die Baustelle auf?“, fragt er verärgert.

Die Total-Tankstelle nutzt das Baustellenchaos vor der Tanke zum Modernisieren. Der Autohandel dahinter ist seit Montag fast gar nicht mehr erreichbar. Quelle: Sven Bartsch

Das kann auch Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr auf Anhieb nicht beantworten. Sie weiß nur, dass Land in Sicht ist. „Die beiden Tankstellen sowie der Autohandel neben der Total-Tankstellen sollen bis 9. November wieder über eine ordentlich geschlossene Bundesstraße erreichbar sein.“ Im September sollte eigentlich die Freigabe sein. Wegen dem Regenwasserkanal unter der Straße musste komplett neu geplant werden. Das legte den Bauabschnitt wochenlang lahm.

Neue Kreisstraße nimmt Gestalt an

Dafür läuft es an den anderen Bauabschnitten des 16,3 Millionen Euro-Großprojektes besser. Die Brücke über den Wirtschaftsweg an der Gakendelle wächst in die Höhe. Der neue Straßendamm ist aufgeschüttet. Unterhalb von Autoteile Unger ist der Brückenbau vorbereitet. Über die Brücke führt die Kreisstraße nach Mochau, die auch beide Gewerbegebiete verbindet.

An dieser Stelle, in Höhe von Auto Unger, wird die Kreisstraße mit einer Brücke die neue Bundesstraße überqueren und in Richtung Mochau führen. Quelle: Bartsch

Unter der Brücke wird die neue B 175 entlanggeführt. Die neue Kreisstraße nach Mochau wird bereits gut sichtbar unterhalb der Firma Renz gebaut. Mit einem Bogen wird die Kreisstraße neben der Brücke an die neue Bundesstraße angebunden.

In dieser Woche wird gerade das riesige Regenrückhaltebecken, etwas oberhalb der Gakendelle, mit Planen ausgelegt. Im Hintergrund entsteht die neue Brücke über einen Wirtschaftsweg. Quelle: Bartsch

Die Gesamtfertigstellung des größten Straßenbauprojektes in Döbeln ist im Herbst 2019 geplant.

Von Thomas Sparrer