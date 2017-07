Stefan Kolitzsch gewinnt die Games

Klosterbuch. Für Stefan Kolitzsch waren die Highland Games am Wochenende im Kloster Buch ein Heimspiel: Der Sittener, der jetzt in Döbeln wohnt, holte sich den Siegertitel in der Einzelwertung bei den Masters, den über 40-Jährigen, gefolgt von Martin Tim Kuhne und Michael Horn.

Seit 13. Mai Deutscher Meister

Bei den unter 40-jährigen Männern gewann Patrick van Antwerpen vor Stefan Krämer und Wilfried van Est. Der tritt in Kürze zur Weltmeisterschaft an. „In Klosterbuch war ein starkes Starterfeld vorhanden“, lobt Kolitzsch. Die Veranstalter vom Clan Macgregor 1999 Prießnitz, deutschlandweit einer von zwei Ausrichtern derartiger Wettkämpfe, holten Fünferteams von sieben Clans auf den Wettkampfplatz. 4000 Zuschauer verfolgten das Geschehen. Kolitzsch, seit 13. Mai Deutscher Highland-Games-Meister, will im kommenden Jahr zur Weltmeisterschaft in Stuttgart antreten, fährt seine Wettkampfaktivitäten dann langsam zurück: Mittlerweile Familienvater mit zweijährigem Nachwuchs, will er nicht mehr gegen 20- und 30-Jährige antreten. „Es soll mir vor allem weiter Spaß machen. Erreicht habe mehr als genug.“

Höhepunkt: Team-Challenge im Schottland gewonnen

Unter anderem war er Vierter der Weltmeisterschaft 2016 in Norwegen. Als Höhepunkt seiner Karriere sieht er die auf der schottischen Insel Cowal ausgetragene Team Challenge mit Clans aus Island, Schottland und Deutschland. 2016 gewann er dort den Wettkampf im Baumstammüberschlag. In den Wanderpokal ist nun sein Name eingraviert. Die Trophäe blieb in Schottland, wird dieses Jahr weiter vergeben.

Saxon Bravehearts nicht mehr im Wettkampfbetrieb

„Ich habe den Sport zehn Jahre gemacht, mit bis zu zwölf Wettkämpfen im Jahr, was jedes Mal mehrere Tage in Anspruch nimmt. Ab jetzt möchte ich mich zeitlich nicht mehr so unter Druck setzen.“ Sein aus der Familie entstandener Heimatclan, die Saxon Bravehearts, sind aus dem Wettkampfbetrieb abgemeldet. Stefan Kolitzsch übt den Sport als Einziger noch aktiv aus. Er schloss sich dem Clan Wild Boars aus Kölln an. Trainiert wird immer noch mit Freunden dieses Sports, im Winter in der Apian-Sporthalle in Leisnig.

Von Steffi Robak