Döbeln. Christus segne dieses Haus. Diesen Segensspruch in lateinischen Buchstaben schrieben am Dienstagnachmittag wieder die Sternsinger der katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes dem Döbelner Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer an seine Tür im Rathaus. Traditionell waren die Jungen und Mädchen gemeinsam mit dem neuen katholischen Pfarrer Andreas Jaster (47) im Rathaus und im Landratsamt Döbeln sowie in den beiden Banken der Stadt unterwegs. Dem Stern von Bethlehem folgten natürlich auch die Heiligen drei Könige, die dieses Jahr von Ludwig Kretschmer, Lennart Tichy und Rosali Katzer dargestellt wurden.

Wie in jedem ist die Sternsinger-Aktion mit einer Spendensammlung verbunden. „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!“ heißt das aktuelle Leitwort, mit dem in 27 deutschen Bistümern Kinder und Jugendliche von Tür zu Tür ziehen. Im Mittelpunkt des diesjährigen 59. deutschlandweiten Dreikönigs-Singens stehen in diesem Jahr der Klimawandel und seine Folgen.

Bei der Sternsinger-Aktion im vorigen Jahr, die den Schwerpunkt Bolivien hatte, kamen in Deutschland 46,2 Millionen Euro zusammen. Im Gebiet des Bistums Dresden-Meißen, in dem der Anteil an Katholiken bei nur vier Prozent liegt, waren 106 Gruppen unterwegs. Sie sammelten 304 000 Euro. In der katholischen Gemeinde Döbeln/Roßwein kamen 2422 Euro an Spenden beim Dreikönigs-Singen zusammen.

Von Thomas Sparrer