Rosswein

Vor verschlossenen Türen stehen die Kunden des Penny-Marktes in der Roßweiner Bahnhofstraße am Mittwoch. Dort hat eine Stichflamme für vorzeitige Schließung gesorgt. Gegen 10 Uhr wurden die Kameraden der Roßweiner Feuerwehr gerufen. Als sie am Einsatzort eintreffen, haben bereits zwei Kassiererinnen des Marktes den Pulverlöscher zum Einsatz gebracht. Was war passiert? Aus einem der Fußschalter im Kassenbereich, mit dem das Kassenband in Bewegung gesetzt werden kann, war eine 10 bis 15 Zentimeter große Stichflamme getreten. Das berichtet Einsatzleiter Enrico Günther. Zwei Penny-Mitarbeiterin schnappten sich geistesgegenwärtig den Feuerlöscher. Den acht Kameraden, die mit zwei Fahrzeugen angerückt waren, blieb nur noch, zu kontrollieren, ob das Feuer endgültig gelöscht war. „Und wir haben den völlig vernebelten Markt ausgelüftet“, erklärt Enrico Günther. Weil die beiden Frauen nach dem Einatmen der Dämpfe vom verbrannten Plastik und des Pulverlöschers über Kratzen im Hals und Unwohlsein geklagt hatten, wurden sie zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Von Manuela Engelmann-Bunk