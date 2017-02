Rosswein. Diese Situation ist ein Horror: Man ist gerade in der Stadt unterwegs und muss dringend mal auf Toilette. Eine solche findet sich aber nicht beziehungsweise ist nicht geöffnet. In Roßwein kann einem das passieren und so erinnern Bürger regelmäßig an diesen Missstand. Beim jüngsten Treffen der Arbeitsgruppe Stadtgestaltung war es Monika Lautenschläger von der Volkssolidarität, die das Problem ansprach.

„Ideal wäre es gewesen, wenn mit dem Bau des neuen Parkplatzes am Schuldurchgang auch eine öffentliche Toilette entstanden wäre. Die Rückseite des Kräutergartengebäudes hätte sich dafür gut geeignet. Eine Toilette fehlt meiner Meinung nach auch im Roßweiner Einkaufszentrum“, greift Monika Lautenschläger gleich mehrere Punkte auf.

Bürgermeister Veit Linder (parteilos) pflichtete bei, dass der Parkplatz am Schuldurchgang geeignet ist für ein öffentliches WC. Aber: „Das hätte uns noch mal rund 100 000 Euro gekostet und die haben wir nicht.“ Nun soll laut Lindner im Zuge eines Rathausumbaus eine ständig zugängliche Toilette installiert werden. Doch auch hier gibt es ein Aber: „Wann dieser Rathausumbau erfolgt, ist zur Zeit noch vollkommen unklar.“ Der Bürgermeister verwies auch darauf, dass die Stadt bereits verschiedene Einrichtungen, die über Toiletten verfügen, angeschrieben hat, mit der Bitte, diese während der Öffnungszeiten der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. „Sie können im Fall der Fälle also durchaus im Café Möbius oder im Café Körner die Toiletten nutzen.“ Auch das WC der städtischen Bibliothek an der Poststraße stehe für dringende Bedürfnisse von Passanten offen. Dort gibt es sogar eine Rampe für Rollstuhlfahrer.

Was das Einkaufszentrum in der Roßweiner Nordstadt betrifft, verweist der Bürgermeister klipp und klar an den Eigentümer beziehungsweise Vermieter der Immobilie. Wenn, dann seien jene und nicht die Kommune dafür verantwortlich, Toiletten im oder an dem Objekt zu schaffen. Es sei allerdings so, dass Toiletten bei dieser Größe des Einkaufszenrums nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, weiß der Bürgermeister.

Die am Rathausdurchgang (Brautloch) vorhandenen Toiletten sind nicht mehr im zeitgemäßen Zustand und schon seit längerem nicht mehr täglich geöffnet. Eine Roßweinerin schließt sie zumindest immer mittwochs zum Markttag und bei sonstigen Veranstaltungen auf dem Marktplatz auf. „Ansonsten kann der Schlüssel dafür an der Rathausanmeldung geholt werden“, sagt Hauptamtsleiterin Michaela Neubert.

Das Problem bei all diesen Angeboten und Alternativen ist: es handelt sich nicht um öffentliche Toiletten, die im Bedarfsfall täglich und rund um die Uhr zugänglich sind. Denn sie sind immer an die Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung gebunden.

Von Olaf Büchel