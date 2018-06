Leisnig/Chemnitz

Die Mühlen der Justiz mahlen manchmal recht langsam. Im Jahr 2015 stritt sich ein Endsiebziger mit seiner Tochter. Ergebnis dieses Streites war eine Anklage gegen den Mann. Gefährliche Körperverletzung und Beleidigung lagen ihm zur Last. Er soll seine Tochter mit dem Hütestock verprügelt und obszön beleidigt haben. Relativ zeitnah, im April 2016, verhandelte Strafrichter René Stitterich im Amtsgericht Döbeln diese Anklage. Er sah die Tatvorwürfe als erwiesen an und verurteilte den Rentner zu 90 Tagessätzen á 20 Euro Geldstrafe.

Stockkampf auf dem Bauernhof

Allerdings nahm er einen minder schweren Fall der gefährlichen Körperverletzung an, unter anderem, weil das Vater-Tochter-Verhältnis nicht das Beste war. „Das ist keine Art und Weise, mit dem anderen umzugehen. So geht es nicht, das muss ich Ihnen hier sagen“, so René Stitterich. Wie es sich im Prozess am Amtsgericht darstellte, habe zunächst der Senior seine Tochter mit der Gerte geschlagen, die Frau verteidigte sich mit einem Brett – ein Stockkampf auf dem Hof im Leisniger Ortsteil. Der Anlass des Streites blieb unklar.

Günstige Entscheidung

Einverstanden mit dem Urteil war der Leisniger nicht, er legte Berufung ein. Nun hatte das Landgericht Chemnitz den Fall auf dem Tisch. Zwei Jahre lang. Jetzt hat die 8. Kleine Strafkammer unter Vorsitz von Richterin Karin Troxler eine Entscheidung gefällt, die für den Senior günstig ist. „Die Kammer hat das Verfahren nach Paragraph 153a der Strafprozessordnung gegen Auflage vorläufig eingestellt“, teilt Richterin Marika Lang, Pressesprecherin des Landgerichtes, auf Nachfrage der DAZ mit. Zahlt der Senior die 800 Euro an den Kinderschutzbund, ist die Angelegenheit für ihn erledigt. Ohne Urteil mit Schuldspruch gilt er weiter als unschuldig in dieser Sache und einen Eintrag im Strafregister gibt es auch nicht. Das ist nicht blütenweiß. 2009 hatte ihn das Amtsgericht Döbeln wegen gefährlicher Körperverletzung zu 20 Monaten Haft mit Bewährung verurteilt.

Von Dirk Wurzel