Döbeln

Zu Beach-Handball kann man getrost Sandball sagen. Denn in diesem spielt sich diese Ballsportart ab, bei der mit einer Ausnahme die Handball-Regeln gelten: Weil auf Sand kein Ball zurückspringt, gelten die Regeln der Schrittfolge nicht. „Hier geht es um Schnelligkeit, den Ball fangen und gleich wieder gezielt abspielen“, sagt Dirk Förster-Wehle, Leiter Immobilienmanagement bei der TAG Wohnen in Döbeln und Handballtrainer einer Mädel-Jugendmannschaft in Leipzig.

Endlich eigene Tore

Seine Schützlinge spielten auch beim Turnier, konnten sich aber nicht auf den vorderen Plätzen behaupten. Der Grund ist einfach: Die Mannschaft steht noch am Anfang. „Wir haben erst in diesem Jahr mit dem Punktspielbetrieb begonnen“, sagt der Trainer. Ein Dutzend Kinder- und Jugendmannschaften wetteiferten in diesem Jahr auf dem Sand um die Pokale. „Es werden jedes Jahr mehr. Beim ersten Familienfest hatten wir 60 Mannschaften, nun sind es 160“, sagt Dirk Förster-Wehle. Die TAG Wohnen richtet gemeinsam mit den Stadtwerken das Familienfest im Freibad aus. Hier haben die Beach-Handballer jetzt eine feste Trainingsgelegenheit. Denn TAG und Stadtwerke spendierten den Sportlern zwei Tore. Bisher waren diese nur geliehen und lediglich zum Familienfest verfügbar.

Schwimmen und schwimmen lassen

Aber nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf dem Wasser konnten die Badgäste am Sonnabend mal ein paar ausgefallene Aktivitäten ausprobieren, das Schwimmbecken in Wasserlaufbällen und Minipaddelbooten durchqueren. Oder einfach schwimmen. So wie Döbelns Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer, der 16 Bahnen schwamm und es so auf 800 Meter brachte. Über 500 Gäste besuchten das Familienfest am Sonnabend – kein Vergleich zu 2000 Besuchern vom vorvergangenen Wochenende, wie Stadtwerke-Chef Gunnar Fehnle sagte. Das Gewitter am Freitagabend habe den Besucherstrom gebremst. Immerhin hielt der kurze Wetterwechsel nur bis Sonnabendmittag an.

Von Dirk Wurzel