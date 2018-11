Döbeln

Gleich mehrere Male musste die Polizei in den letzten Tagen an die Mastener Straße in Döbeln ausrücken. Zuletzt waren am Sonnabendvormittag und am Montagabend Polizeifahrzeuge und deren Besatzungen vor Ort. Doch so richtig für Klarheit sorgen konnten die Polizisten nicht.

Andrzej Rydzik, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, bestätigt: „Es gibt eigentlich einen zivilrechtlichen Hintergrund. Es geht um die dortigen Eigentumsverhältnisse und es gibt wohl dazu auch eine juristischen Auseinandersetzung“, sagt Rydzik. Es habe sich nicht um einen geplanten Einsatz und kein Amtshilfeersuchen gehandelt. Der Grundstückseigentümer hat offensichtlich die Polizei zu Hilfe gerufen, weil sich auf dem Areal Personen befanden, die dort nicht hingehören. Rydzik: „Die Polizisten haben geschlichtet und einige Personen mit Platzverweisen belegt, die dann das Gelände auch verlassen haben.“

Klarheit kann Marcel Schliebe schaffen, der Döbelner, der in Altgeringswalde ein Autohaus betreibt, hat das Grundstück der Firma Autoservice Grahl an der Mastener Straße in Döbeln von der Insolvenzverwalterin des Familienbetriebes Grahl gekauft.

Seit 30 Jahren betreibt Matthias Grahl seinen Autoservice an der Mastener Straße. Eigentlich sollten die Söhne das Geschäft mal fortführen. Doch nach der Insolvenz des Betriebes wurde das Gelände verkauft. Quelle: Sven Bartsch

„Ich habe das über 4000 Quadratmeter große Gelände im Sommer gekauft und möchte dort selbst einen Autohandel ansiedeln und bauen. Die bisherigen Nutzer sind aber noch auf dem Gelände, obwohl sie seit Jahren keine Miete mehr zahlen und auch gar keinen Mietvertrag haben“, sagt Marcel Schliebe. Er hat die Grundstücksnutzer deshalb nach dem Kauf im August schriftlich aufgefordert, innerhalb von vier Wochen das Grundstück zu räumen. Weil sich nichts rührte, versuchte er nun zu räumen und die Sache eskalierte. Es kam zu Rangeleien. Die Polizei wurde gerufen. Gegenseitig werfen sich Marcel Schliebe auf der einen Seite und Matthias Grahl und seine Söhne vom gleichnamigen Auto-Service nun Einbruch in das Gelände vor.

Nach einer schweren Erkrankung seiner Frau war der Autoservice von Matthias Grahl in Schieflage geraten und 2013 in Insolvenz gegangen. „Es stand immer fest, dass wir weiter machen. Wir hatten eigentlich eine Planinsolvenz im Blick und fühlen uns von der Insolvenzverwalterin über den Tisch gezogen“, sagt Matthias Grahl. Denn mit Lohnverzicht seiner Söhne und anderen Maßnahmen habe man den Betrieb am Laufen gehalten, die vielen Kunden immer bedienen und das teilweise abgewirtschaftete Gebäude einigermaßen in Schuss halten können. Im Gegenzug für ein repariertes Dach sei zum Beispiel die Miete verrechnet worden. „Wir sind keine Mietnomaden, werden aber jetzt vom neuen Eigentümer so behandelt und fühlen uns von ihm und seinen Gorillas bedroht und genötigt. Er versucht seit Wochen eine schwarze Räumung.“ Grahl erwartet vom neuen Eigentümer zumindest eine angemessene Zeit. „Ein Grundstück, was wir seit 30 Jahren bewirtschaften, mit einer kompletten Werkstatt und über hundert Fahrzeugen können wir doch nicht in wenigen Wochen leerräumen. Da steckt doch unser Leben und auch noch eine Menge Werte drin, mit denen wir erst einmal gar nicht wissen wohin.“

Marcel Schliebe macht hingegen geltend, dass er seit August keine Bemühungen der bisherigen Nutzer und nicht das geringste Entgegenkommen bemerkt habe, irgendwann überhaupt auszuziehen.

Von Thomas Sparrer