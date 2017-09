Streit ums Biertrinken im Döbelner Asylheim endet handfest

Döbeln. Ein Streit unter Asylbewerbern im Heim an der Mastener Straße beschäftigte am Montag Strafrichter Janko Ehrlich im Amtsgericht Döbeln. Zwei Nordafrikaner bekamen sich in die Flicken. Anlass war offenbar eine Flasche Bier. Die hat ein 26-jähriger Tunesier getrunken, was seinem Zimmergenossen, einem Algerier, nicht passte. „Er kam zu mir und sagte, dass ich nicht trinken soll“, schilderte der Tunesier den Anlass des Streites. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hatte ihn der gefährlichen Körperverletzung angeklagt. „Am 12. März 2017 gegen 23.30 Uhr verletzte der Angeklagte den Geschädigten, indem er ihn mit einer Flasche auf den Kopf schlug“, las Staatsanwalt Alexander Länge aus dem Anklagesatz vor. Der Algerier habe durch den Flaschenhieb eine fünf Zentimeter lange Kopfplatzwunde davongetragen, die genäht werden musste.

Kopf am Kinn blutig gestoßen?

Das stimmt so nicht ganz, sagte der Angeklagte, der den Flaschenhieb abstritt. Zunächst habe ihm der Algerier sein Missfallen über den Alkoholgenuss ausgesprochen. Dann habe er ihn gepackt und auf den Flur gezerrt. „Er wollte mich mit dem Kopf stoßen und ist auf den Boden gefallen. Ich weiß nicht, wie er sich verletzt hat“, sagte der Mann. Möglicherweise sei das passiert, als der Algerier mit dem Kopf von unten an das Kinn des Angeklagten stieß. Wortreich und mit viel Gestik schilderte der junge Mann das auf arabisch, der Dolmetscher übersetzte es für das Gericht. Bei der Polizei hatte der 26-Jährige gesagt, sein Kontrahent habe sogar ein Taschenmesser aus der Hosentasche geholt. Das führte der Vorsitzende in die öffentliche Hauptverhandlung ein. „Er wollte mir nur Angst machen“, sagte der Angeklagte dazu.

Das Gericht konnte nicht aufklären, ob sich der Angeklagte bei der Auseinandersetzung womöglich strafbar gemacht hat. Dass es diese gab, steht laut Akte objektiv fest. Richter Ehrlich fasste zusammen, dass es mehrer Zeugen gibt, die an jenem Abend eine Rangelei beobachtet haben. Vielleicht hätte der Algerier Licht ins Dunkel bringen können. Aber der schwänzte den Gerichtstermin als Zeuge. Wie sein ehemaliger Mitbewohner sagte, sei nach Berlin gegangen, wohl auch deswegen, weil ein Haftbefehl gegen den Algerier vorliege.

Zum Glück vorbestraft?

Es mag blöd klingen, aber zum Glück brachte der Angeklagte ein Urteil des Amtsgerichtes Chemnitz mit. Zu einem halben Jahr mit Bewährung hatte es den Tunesier am 21. April 2017 wegen Diebstahls mit Waffen verurteilt. Ohnehin hätte Richter Ehrlich, so er den Mann für schuldig befunden hätte, das Chemnitzer Urteil noch mal aufmachen müssen, um seine Strafe dort mit reinzupacken. Bei dieser Gesamtstrafenbildung wäre nicht mehr viel obendrauf gekommen. Auch dadurch konnte Richter Ehrlich anregen, das Verfahren einzustellen. Die Strafe wäre mit Blick auf die in Chemnitz verhängte Rechtsfolge für den Diebstahl mit Waffen nicht beträchtlich ins Gewicht gefallen. So beantragte Staatsanwalt Länge, das Verfahren einzustellen und Richter Ehrlich beendete es per Beschluss auf diese Weise.

Von Dirk Wurzel