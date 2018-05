Döbeln

Erst holte er die Kohlen aus dem Keller. Dann bekam er ein Messer in den Hals. Am 14. Dezember erschütterte eine Bluttat das Burgstraßen-Viertel in Döbeln. In den frühen Morgenstunden stand ein schwer blutender Mann am Tor des Polizeireviers. Um zur Tatverdächtigen zu gelangen, mussten die Polizisten nur der Blutspur folgen. Die führte in einer Wohnung ein paar Häuser weiter.

Erst frühstücken, dann stechen

Vor Gericht kam nun auch das Motiv der Tat zur Sprache: Streit ums Brötchengeld. Der Geschädigte holte der Angeklagten die Kohlen schon seit längerer Zeit aus dem Keller. Dann frühstückten beide gemeinsam. Bis die Frau meinte, der 55-Jährige würde sich bei ihr „durchfressen“, sich nicht an den Kosten beteiligen. So kam es an jenem Dezembermorgen zum Streit. Die Frau, einst Leistungsschwimmerin, stach ihrem Bekannten das Messer in den Hals.

Knapp an Totschlags-Anklage vorbei geschrammt

„Das geschah nicht im Affekt. Sie sind in die Küche gegangen und haben das Messer geholt“, sagte Strafrichter Janko Ehrlich, der sie der gefährlichen Körperverletzung schuldig sprach und zu einem Jahr und zehn Monaten Haft verurteilte. Ohne Bewährung. Weil sie den Geschädigten nicht töten wollte, verhandelte der Strafrichter am Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung und nicht die 1. Große Strafkammer des Landgerichtes wegen versuchten Totschlags. Die Frau hatte gegenüber einer Polizistin erwähnt, sie habe den 55-Jährigen nicht töten wollen. Dann hätte sie ihm die Kehle durchgeschnitten.

Quelle: Sven Bartsch

Rechtsanwalt Karsten Opitz, der Verteidiger der 60-Jährigen, hatte ein Jahr Haft mit Bewährung gefordert, die Staatsanwältin zwei Jahre ohne. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel