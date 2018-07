Striegistal

Auf der A4 nahe des Anschlusses Berbersdorf (Landkreis Mittelsachsen) hat sich am Sonntag ein Pkw überschlagen. Dabei sind drei Personen leicht verletzt worden.

Ein 39 Jahre alter Kraftfahrer war in der Nacht zum Sonntag mit seinem Pkw Audi auf der A 4 in Richtung Dresden unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Berbersdorf kam das Fahrzeug gegen 2.40 Uhr aus noch ungeklärte Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke.

Im Anschluss prallte der Pkw rechts von der Fahrbahn gegen eine Böschung, überschlug sich und kam auf einem Feld zum Stehen. Daraufhin begann das Auto an zu brennen. Der Fahrer sowie die zwei Insassen – eine 40 Jahre alte Frau und zehnjähriger Junge – konnten sich zuvor ins Freie retten.

Sie kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt.

Von LVZ