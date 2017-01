Niederstriegis. In und an der Kindertagesstätte „Striegiszwerge“ in Niederstriegis sind in diesem Jahr umfangreiche Bauarbeiten geplant. Vorgesehen ist ein Anbau, durch den sich die räumliche Situation der Einrichtung verbessern soll. Geplant ist damit auch, die Kapazität der Kita um einige Plätze zu erhöhen.

Die Planung für den Anbau ist fertig, der Bauantrag beim Landratsamt eingereicht. Der neue Gebäudeteil soll an der Seite des vorhandenen Flachbaus empor wachsen, wo sich bislang der Haupteingang der Einrichtung befindet, etwa zwölf Meter lang und fünf Meter breit sein. „Es entstehen dadurch drei zusätzliche Räume – ein Garderobenbereich, ein Mehrzweckraum und ein Personalraum“, erklärt Roßweins Hauptamtsleiterin Michaela Neubert. Für die Essensanlieferung wird ein extra Zugang und eine Art Schleuse an der Seite geschaffen, wo sich der Küchenraum befindet. Damit sollen die notwendigen hygienischen Standards gewahrt bleiben.

Durch den zusätzlichen Platz, der durch den Anbau entsteht und seine entsprechende Nutzung gibt es auch eine kleine Veränderung im derzeitigen Bestand. Aus einem kleinen und einem großen Raum werden zwei mittelgroße Räume. „Die Bedingungen für die Erzieherinnen und die Kinder verbessern sich durch diese Maßnahme“, sagt Michaela Neubert. In Niederstriegis ist der Anbau schon seit einigen Jahren Thema, konnte aber bislang nicht realisiert werden.

Die für den Anbau eingeplante Investitionssumme beträgt 75 871 Euro. Bereits im vergangenen Jahr flossen reichlich 14 000 Euro für eine Erneuerung der Heizungsanlage. Diese sorgt für Wärme in der Kindertagesstätte und im Dorfgemeinschaftshaus von Niederstriegis. Es gibt Fördermittel vom Freistaat Sachsen im Zuge des Investitionskraftstärkungsgesetzes.

Errichtet werden soll der Anbau in diesem Sommer. Der Hauptteil der Arbeiten kann laut Michaela Neubert bei laufendem Kita-Betrieb erfolgen. „Für die sehr lauten und Staub intensiven Arbeiten, zum Beispiel für die erforderlichen Mauerwerksdurchbrüche, schließt die Einrichtung zwei Wochen lang. Es handelt sich dabei um die letzten beiden Wochen der Sommerferien“, erklärt die Hauptamtsleiterin. Das sei schon so mit den Eltern abgestimmt. Für Kinder von Familien, die in dieser Zeit keinen Urlaub machen können, stünden in Roßwein Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Die derzeit über 53 Plätze verfügende Kindertagsstätte in Niederstriegis mit Krippe und Kindergarten ist laut Neubert gut ausgelastet. Wenn der Umbau steht, könnte eine Kapazitätserweiterung auf etwa 60 Plätze erfolgen – Zustimmung des Landratsamtes vorausgesetzt.

Von Olaf Büchel