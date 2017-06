Mittwochvormittag brach in der Leisniger Innenstadt, am Lindenplatz, ein Baum um und blockierte die Straße. Seine Krone landete in einem Privatgrundstück, begrub einen Opel Astra unter sich. Der Lindenplatz mitten in der Stadt liegt am Schulweg zur Grund- und Oberschule, wird auch sonst von Fußgängern viel genutzt. Die dortigen Linden machen nicht zum ersten mal Ärger.