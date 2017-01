Döbeln. Im Raum Döbeln waren am frühen Mittwochmorgen bis zum Vormittag die B169, zwischen Döbeln und dem Abzweig Littdorf, die B175 zwischen Hartha und Döbeln und die Staatsstraße 36 zwischen Leisnig und Waldheim betroffen. Die Staatsstraße 34 bei Marbach und Etzdorf in der Gemeinde Striegistal war zeitweise durch Schneeverwehungen kaum noch befahrbar. Am Abzweig Marbach/Gersdorf rutschte ein Pkw VW in den Graben. Auch auf der B101 zwischen Siebenlehn und Freiberg ging abschnittsweise gar nichts mehr. Die Abschleppdienste in der Region waren voll ausgelastet.

Sturmtief „Axel“ hat mit Schneeverwehungen und Glätte für zahlreiche Unfälle und gesperrte Straßen in der Döbelner Region gesorgt Zur Bildergalerie

Am Mittwochmorgen war auf der A4 nahe der Abfahrt Berbersdorf ein Sattelzug von der Straße abgekommen und der Auflieger umgekippt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahrer leicht verletzt. Zudem ging das touristische Hinweisschild für die Hochschulstadt Mittweida dabei zu Bruch. Während der Bergungsarbeiten waren zwei Fahrbahnen Richtung Eisenach gesperrt. Es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge. Alle anderen Unfälle zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh gingen laut Polizei glimpflicher ab.

Von obü