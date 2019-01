Rosswein

Von fast Einhundert auf Null: Der Investor für den unter Denkmalschutz stehenden Rheinischen Hof in Roßwein am Markt ist abgesprungen. Der bürokratische Aufwand, der sich für ihn aus den Forderungen der Denkmalschutzbehörde des Landkreises Mittelsachsen ergeben hat, sei ihm zu hoch gewesen, wie Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) erklärt.

Das Stadtoberhaupt ist ziemlich sauer darüber, wie sich das Projekt entwickelt hat. „Wir fangen quasi bei Null an“, sagt Lindner, der nicht preisgeben möchte, mit welchem Investor die Stadt seit etwa anderthalb Jahren Verhandlungen zu dem großen Objekt am Markt geführt hat. Fakt ist: Hätte die Investorengemeinschaft ihre Pläne umgesetzt, wäre die Stadt um ein mächtiges Problem erleichtert gewesen.

Marodes Hintergebäude bremst Investition aus

Verhindert hat das letztlich ein vergleichsweise kleines, völlig heruntergekommenes Gebäude, das sich im Hinterhof des Rheinischen Hofes befindet und in dem der Denkmalschutz den eigentlichen Ursprung des ehemaligen Hotels sieht. „Das ist ein Objekt, das ein Großteil der Roßweiner noch nie in ihrem Leben gesehen hat und das auch stadtgestalterisch – im Vergleich zum ehemaligen Postgebäude etwa – eine untergeordnete Rolle spielt“, ärgert sich Lindner auch in seiner Ansprache zum Neujahrsempfang vergangenen Freitag.

Das Gebäude im Hinterhof des Rheinischen Hofes. Quelle: Sven Bartsch

Das Hinterhaus ist wesentlich älter als der Rheinische Hof und soll früher eine Pferdeausspanne beherbergt haben. Ein erhaltenswertes Kreuzgewölbe oder ein besonderer Baustil, der besonders schützenswert ist, sei aus Sicht der Stadt nicht zu erkennen.

Abriss war gewünscht

Der potenzielle Investor habe bereits eine Teilbaugenehmigung für das große Hauptgebäude gehabt. Allerdings durfte er das Hinterhaus nicht einfach wegreißen, wie es für sein Vorhaben erforderlich gewesen wäre. „Er sollte eine weitere Variante seiner Projektplanung einreichen, die das Hintergebäude einbezieht. Das wollte er nicht, weil es ihm zu aufwändig war“, kann der Bürgermeister nachvollziehen. Wesentlich höher hätte die Investition auf jeden Fall ausfallen müssen, wenn das marode Hintergebäude, das außerdem den Hinterhof trennt und damit einer sinnvollen Nutzung im Weg steht, mit in das Projekt hätte einbezogen werden müssen.

Noch kein neuer Investor in Sicht

Ob der Investor, der nach Lindners Aussage aus Roßwein stammt, sein Projekt anderswo in der Stadt umsetzen will, könne er noch nicht sagen. Ein neuer Investor für den Rheinischen Hof sei auch noch nicht in Sicht. „Es hat ein paar Gespräche gegeben, aber es gibt noch nichts Greifbares“, so der Bürgermeister. Die Stadt steht in gewisser Weise unter Druck, einen neuen Investor zu finden, wenn sie das Haus nicht selbst schätzungsweise anderthalb Millionen in eine Sanierung stecken will. 2021 sind fünf Jahre seit der Sicherung des Gebäudes verstrichen, für die die Stadt als Eigentümer Fördermittel bekommen hat. Wird die Frist überzogen, besteht die Gefahr, dass die Fördermittel zurückgezahlt werden müssen.

Kommentar: Wem nützt diese Denkmalbürokratie? Anderthalb Jahre hat die Stadt Roßwein Verhandlungen geführt mit einem Investor, der den Rheinischen Hof wiederbeleben wollte. Und sollte, denn das Stadtbild prägende frühere Hotel mitten auf dem Markt muss dringend wiederbelebt werden. Auf der Zielgeraden haben die Forderungen der Denkmalschutzbehörde dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ein altes Hinterhaus, das fast in sich zusammenfällt und von dem niemand Notiz nehmen würde, der nicht aus irgendwelchen Gründen in den Hinterhof gelangt, soll erhalten werden. Den Plänen des Investors war dieses Haus leider im Weg. Es ist richtig, nicht leichtfertig Abrissgenehmigungen zu erteilen für Objekte, die irgendwann einmal aus gutem Grund dem Denkmalschutz unterstellt worden sind. Allerdings: Wem nützt es, wenn das Objekt irgendwann in sich zusammenfällt, weil sich unter den gegebenen Bedingungen niemand findet, der die zündende Idee und das nötige Kleingeld mitbringt? Investoren nach Roßwein zu holen ist nicht gerade die leichteste Aufgabe. Denkmalbürokratie wie diese hier machen es nicht leichter. m.engelmann@lvz.de

Von Manuela Engelmann-Bunk