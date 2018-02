Sven Weißflog baut Stadttor wieder auf

Döbeln. Herwart im Herbst hatte das hölzerne Stadttor überstanden. Sven Weißflog hatte es auf seinem Betriebsgelände an der Waldheimer Straße aufgebaut. Dann kam Ende Januar Friederike und verwandelte die Pforte in einen Haufen Kleinholz. So sieht das zumindest aus. Aber: „Die Geometrie ist erhalten, wir können das Tor wieder aufbauen“, sagt Sven Weißflog. Und das hat er auch vor. Es soll am Eingang der Ritterstraße stehen. „Oben könnte man eine Werbung anbringen, zum Beispiel Willkommen im Ritterstraßenviertel“, sagt der Bauunternehmer. Mit vielen Aktionen und Veranstaltungen bringt er seit Jahren Leben in die Ritterstraße, veranstalt zum Beispiel das gleichnamige Fest. In der Adventszeit könnte eine „Coca-Cola-Beleuchtung“, wie Sven Weißflog sagt, das Stadttor erhellen und für Heimeligkeit an der Ritterstraße sorgen.

Auf Betriebsgelände nur provisorisch gesichert

Das muss aber die Stadt wollen. Im November hatte Sven Weißflog einen Vorstoß unternommen. Der Hauptausschuss diskutierte, ob es machbar ist, den Nachbau des historischen Obertores am Eingang der Ritterstraße aufzustellen. In der lichten Höhe misst es gut sieben Meter. Da kämen selbst hohe Fahrzeuge durch. Anders als auf seinem Betriebsgrundstück würde der Bauunternehmer das Tor richtig sichern. Mit schweren Betonfüßen und zusätzlich noch an den Hauswänden. An der Waldheimer Straße dagegen war es nur provisorisch abgestützt. Das reichte bei Sturmtief Friederike nicht, das ist auch Sven Weißflog klar.

Ritterstraße muss auf Tor warten

Unter Auflagen stimmte der Hauptausschuss damals zu. So muss Sven Weißflog nachweisen, dass das Tor sicher steht und versichert muss es auch sein. Bis Januar 2018 hätte es dann die Autofahrer und Fußgänger auf der Ritterstraße begrüßt. Allerdings scheiterte die Aufstellung am Zeitplan. Das Tor war noch nicht ganz fertig und alle Werbetreibenden noch nicht zusammengekommen, die mit Tafeln an dem Tor werben sollten. Nun wird es voraussichtlich wieder nichts. Die Ritterstraße ist Umleitungsstrecke, wenn ab Ende Juli die Bauarbeiten an der Brücke beginnen, die die Straße des Friedens über die Flutmulde führt. Diesen Kanal lässt die Landestalsperrenverwaltung gerade verbreitern, damit er bei Alarmpegel der Mulde mehr Wasser aufnehmen kann.

Ein Stadttor für die Ritterstraße? An der Döbelner Ritterstraße soll der Nachbau eines historischen Stadttores stehen. Dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen. Welcher würden Sie am ehesten zustimmen? Das ist das Letzte, was Döbeln braucht. Ich finde die Idee grundsätzlich gut, aber das Tor von Sven Weißflog ist zu wuchtig und außerdem nicht sturmsicher. Das Stadttor ist ein pfiffiges Vorhaben, die Stadt sollte es uneingeschränkt unterstützen. Die Ritterstraße würde das Stadttor ungemein aufwerten.

Von Dirk Wurzel