Leisnig. Das Hofcafé im Stadtgut von Leisnig ist ein jährlicher Sommerhöhepunkt in der Stadt, zumindest seit im vergangenen Jahr erstmals dieses Vorhaben umgesetzt wurde. Weil es gut ankam, wird für den Sonntag erneut zu diesem Open-Air auf stadthistorisches Terrain eingeladen. 14 bis 18 Uhr spielt die Musik. Sitzgelegenheiten auf dem Hof laden zum Verweilen ein.

Die Dresdener Band Krambambuli spielt zeitlose Musik von Musette über Tango bis Jazz und Folk, verbunden durch den Swing der 20er und 30er Jahre. Der Kulturbund Leisnig bietet mit dem Hofcafé ein kleines Kulturereignis an, das nicht allein die Vereinsmitglieder, sondern generell die Leisniger ermuntern soll zum Abstecher in die Altstadt. Die Band Krambambuli hinterließ in Leisnig bereits Spuren, zum Beispiel zum Frische- und Themenmarkt, der heute allerdings nicht mehr angeboten wird, sowie auch schon im Stadtgut.

Bald neue Freifläche nutzen

Dieses Jahr wird es noch ein Geduldsspiel werden, Tische und Stühle möglichst unkippelig auf dem Altstadtpflaster zu platzieren. Es ist allerdings angedacht, die bisher noch bewachsene Freifläche vom Stadtgut mit Kleinpflaster so auszustatten, dass dort ebenfalls für Open-Air-Veranstaltungen möbliert werden kann.

Sollte das Wetter am Sonntag ungemütlich werden, kann die Veranstaltung problemlos in den großen Veranstaltungsraum vom Stadtgut umziehen. Von Regen und Sturm soll sich niemand abschrecken lassen. Interessenten müssen sich für das Hofcafé telefonisch anmelden, entweder im Gästeamt unter 034321/637 090, in der Stadtbibliothek unter 034321/637 093 oder bei Carla Lichtenstein vom Kulturbund unter der Nummer 034321/689 495.

Von Steffi Robak