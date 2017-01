Sie ist 23 Jahre alt, kommt aus Belfast und hilft Leisniger Schülern in Englisch auf die Sprünge: Die Irin Jessica Jacques arbeitet als Fremdsprachenassistentin an der Peter-Apian-Oberschule. Studiert hat sie Politik, Philosophie und Geschichte, eignet sich zudem Italienisch und Deutsch an. Sie erzählt, wie man in Nordirland zu einem französischen Familiennamen kommt.