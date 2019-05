Region Döbeln

„Wo ist unsere Hüpfburg?“ Henning Homann überlegt. Eigentlich hätte auch der Döbelner SPD-Ortsverein zwecks Kinderbespaßung beim traditionellen Frühschoppen am 1. Mai ein neues Hüpfgerät auf dem Döbelner Obermarkt aufgebaut haben sollen. Aus irgendwelchen Gründen hatte man darauf verzichtet. Doch das war relativ egal – dank großer Koalition seit vielen Jahren zum Tag der Arbeit auch vor dem Döbelner Rathaus gab es eine Hüpfburg, die der CDU nämlich. Den tobenden Kindern war es letztlich egal, wer das gute Stück aufgestellt hatte. Und die Erwachsenen konnten wählen, wo sie ihre Roster und das Freibier trinken wollten – das gab es nämlich sowohl im Biergarten des Ratskellers, als auch in dem des Hotels Bavaria. 2014, zur letzten Kommunalwahl, war das kulturelle Aufgebot vor allem der SPD am Maifeiertag noch wesentlich größer gewesen. Auch in diesem Jahr galt es, die eigenen Kandidaten für die Wahl am 26. Mai noch einmal ins rechte Bild zu rücken. Doch dafür reichten Mugge, Flyer, Gummibärchen und Kugelschreiber – und, nicht zu vergessen: Luftballons.

Familienfest statt Politik-Talk

Wer keine Lust auf politischen Talk am Maifeiertag hatte, war unter anderem in Polditz beim Maibaumstellen oder auch in Limmritz gut aufgehoben. In beiden kleinen Orten hatten die Kameraden der Feierwehrevereine wieder viel Zeit und Mühe in die Vorbereitungen für die traditionellen Familienfeste gesteckt. Zum 28. Mal schon hatten die Limmritzer die Wiese am Anglerheim in einen Festplatz mit allem Drum und Dran verwandelt. Festzelt, Sitzgelegenheiten, Losbude, Getränkewagen, Grillstand – „hier ist ja sonst nichts. Wir schaffen das alles für das Fest heran und hinterher wieder weg.“ Arndt Patzig war viele Jahre Vorsitzender des Limmritzer Feuerwehrvereins. Jetzt ist er ein bisschen kürzer getreten.

Von den 32 Mitgliedern sind rund 20 in die Vorbereitung und Durchführung des Maibaumfestes integriert. Seit drei Jahren verzichten die Gastgeber auf den Tanz in den Mai, den es früher immer noch zum Fest gegeben hatte. Was nach wie vor nicht fehlen darf sind Bierfasstreiben auf der Zschopau, das legendäre Entenrennen am Nachmittag und der Baumstammweitwurf. Bei dem wurde in diesem Jahr der Rekord vom vergangenen (9,37 m) geknackt: Roberto Ehrlich aus Stockhausen ließ mit 12,43 Metern die Konkurrenz weit hinter sich.

Hoffnungen liegen auf der Jugend

Auch Enrico Klare aus Limmritz zog mit 10,90 Metern am höchsten Vorjahresergebnis vorbei, Philipp Kerl aus Forchheim warf den Stamm immerhin 9 Meter weit. Bei den Frauen kam an Leni Janasek aus Limmritz keine andere vorbei: Sie schaffte mit 9,80 Metern sogar mehr als der drittbeste Mann an diesem Tag. Anne Lorenz (7,98 m) und Ina Rückert (7,20 m) folgten auf den Plätzen. Auch bei den Kindern machte eine Janasek das Rennen – Milla stieß den Kinderstamm 5,60 Meter weit. Nils Rückert (4,05 m) und Neele Flemming (3,80 m) platzierten sich hinter ihr. Arndt Patzig hofft, dass der Verein das Fest wenigstens noch bis zu seinem 30-jährigen Jubiläum ausrichtet. Und dass die Jugend nachzieht. Die Chancen stehen nicht schlecht – „wir haben eine sehr aktive Jugendwehr.“

Von Manuela Engelmann-Bunk