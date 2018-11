Döbeln

Konditor Matthias Haubold steht sonst nicht am Backofen für Erntebrot. Am Tag der offenen Tür produziert er mit seiner Kollegin Madleen Schulze trotzdem hunderte Stollen. Knusprig gebräunt, verlassen über zwei Pfund schwerer Backwerke den geräumigen Ofen. Blech an Blech reihen sie sich im Minutentakt aneinander. Schulze gibt ihnen einen glasigen Butteranstrich, der Konditor stapelt die Bleche und fertig –fehlt nur noch das gepuderte Häubchen. Was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet, ist am Samstag bei offenen Werktoren für alle zu sehen. Zum 18. Mal lädt der Bäckereibetrieb eine Woche vor dem ersten Advent in seine Produktionshallen. Programm inklusive.

Vor dem Eingang konkurrieren Wildschweinsuppe und Quarkkäulchen miteinander. In der Ferne reiten einige Kindern auf Ponys über eine kleine Rasenfläche. Wäre man nicht auf dem Gelände der Großbäckerei hätte dies auch der Beginn eines rauschenden Volksfestes werden können. In den heiligen Hallen warteten eine Plätzchen-Backstraße, Stollenverkauf, Stände mit selbst gemachter Weihnachtsdekoration und eine Bühne auf die Besucher.

Plätzchen backen für die Jahrgangskasse

An der Kinderbackstube helfen unter anderem Carolin Fischer und fünf ihrer Mitschüler den Kindern beim Vorbereiten und Verzieren. Die Zwölftklässler kommen vom Gymnasium in Döbeln und wollen ihre Abikasse aufstocken. Auch Jackson Hoffmann hat Hilfe beim Ausrollen des Teiges Hilfe bekommen. Der 4-jährige ist mit seiner Oma vorbeigeschneit. „Als ich ihm gesagt habe, dass wir Plätzchen backen gehen, war er aus dem Häuschen“, erzählt die Döbelnerin während ihr Enkel Schokoladenstreusel und Mandeln verteilt.

Im Herbst beginnt das Stollen backen

„Unsere Kunden, die vorbeischauen, nutzen den Tag vorrangig um ihren ersten Stollenkauf zu machen“, weiß Geschäftsführerin Elke Lehmann. Seit Ende September backt der Betrieb auf Hochtouren. Lehmann ist es wichtig, dass ihre Kunden verstehen, wie viel Arbeit in der Produktion steckt. „Sie sollen sehen, dass nicht alles automatisch in einer Linie funktioniert. Das stecken Menschen hinter, nicht nur Maschinen.“

Peter Meyer von den Puhdys als Stargast

Abseits der Bäckerei und seiner Erzeugnisse kämen viele Leute wegen des Programms, erzählt die Geschäftsführerin. „Vormittags ist immer Familienzeit und am Nachmittag pilgern die Event-Hungrigen hierher.“ Im letzten Jahr als „De Randfichten“ mit ihrem Holzmichl aufliefen, kamen sogar zwei vollbesetzte Fanbusse. Highlight an diesem Samstag war Peter Meyer von den Puhdys.

Matthias Haubold füllt bis Feierabend seine Rollwagen noch blecheweise mit Stollen. Trotz all der Feierei musst der Tagesbetrieb weitergehen. Denn die Weihnachtszeit hat gerade erste begonnen.

Von Lisa Schliep