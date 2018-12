Hartha

„Spür den Rhythmus, hör die Musik – die Tanzperlen blicken auf 20 Jahre zurück“, hieß es am Sonnabend in der rappelvollen Hartharena. Zuschauer aus der ganzen Döbelner Region waren gekommen, um zusammen mit den Tänzerinnen und Tänzern von der Zschopau dieses Jubiläum zu feiern.

Institution in der Region

Direkt von der ersten Minute an hatte die Truppe das Publikum am Haken. Mit aufwendigen Kostümen, liebevoll gestalteten Bühnenbildern und Choreografien zu Kinderliedern, Hip-Hop, Samba-Rhythmen, Synthie-Pop, Club-Hymnen und Rock rauschten die Tanzperlen des Zschopautales in einem bunten Medley durch die vergangenen beiden Jahrzehnte. 20 Jahre, nachdem sieben Eltern den Verein aus dem Spindelfaschingsclub heraus aufbauten und sich das Motto „Tanz ist die Kunst, Musik mit dem Körper zu malen“ auf die Fahnen schrieben, sind die Tanzperlen zu einer nicht mehr aus der Region und ihren Festen wegzudenkenden Institution geworden.

Sorgten für Action auf der Bühne: Die verschiedenen Gruppen der Tanzperlen. Quelle: Sven Bartsch

Mehr als nur Zeitvertreib

Bis heute steht die ganzheitliche Tanzleere im Vordergrund. Es geht nicht nur darum, preisgekrönte Choreografien zu erarbeiten und einzustudieren. Die Trainerinnen legen ebenso viel wert auf eine positive Charakterbildung und Lebensweise sowie Disziplin und Gemeinschaft. Die Tanzperlen sind mehr als nur ein bloßer Zeitvertreib, sondern offensichtlich Ausdruck von Leidenschaft in Verbindung mit artistischem Gespür.

Von André Pitz