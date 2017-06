Ein 33Jähriger hat seinen Knastbruder übel abzockt, als er wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in der JVA Waldheim saß. Der Geprellte verpasste dem Betrüger dafür aber keine Abreibung in der Knastdusche, sondern zeigte ihn wegen Betruges an. Am Donnerstag beschäftigte sich das Chemnitzer Landgericht mit dem Fall. Bewährung oder nicht, lautete die Frage.