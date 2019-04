Waldheim/Chemnitz

Wer in der JVA Waldheim randaliert, kommt in den Vandalen-Haftraum. In dieser Spezialzelle kann nicht viel kaputt gehen. Darin saß der Marokkaner Ayoub B. am 9. Februar 2018, weil er in seine Zelle verwüstete.

Fall geht in zweite Instanz

So weit, so gut, kann passieren im Gefängnis. Aber als ein JVA-Beamter nach dem Rechten in der Vandalenzelle schaute, habe er vom Insassen bedrohliche Worte gehört. „Da sagte er mir: ,Pass auf dich auf, ich kriege dich schon, hier oder bei Dynamo, da gehe ich gerne noch mal für zehn Jahre ins Gefängnis.’ Da ist doch klar, was er meint. Jeder hier weiß doch, für was man zehn Jahre Gefängnis bekommt“, sagte der Beamte nun in einem Prozess am Landgericht Chemnitz. Die 8. Kleine Strafkammer verhandelte Ayoub B.´s Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichtes Chemnitz, das dem Marokkaner wegen Bedrohung drei Monate Knastnachschlag gegeben hatte.

Angeklagter bestreitet

Ayoub B. schilderte das freilich anders. Sein Verteidiger, Rechtsanwalt Uwe Lang, erklärte für seinen Mandanten, es habe Streit mit dem Beamten gegeben. „Er hatte meinem Mandanten nicht gestattet, bei einem Mitgefangenen Kaffee zu holen.“ Bedroht habe er den Mann nicht. „Er konnte damals nicht so gut Deutsch, es hat bestimmt ein Missverständnis gegeben.“ Zudem sei der Beamte Ausländern gegenüber negativ eingestellt, hätte diese provoziert, schwang die Rassismus-Keule.

Beamter weist Vorwürfe zurück

Das stimme so nicht, sagte ein 29-jähriger deutscher JVA-Häftling: „Wenn er verärgert war, hat er vor sich hingeblubbert. Aber da ging es gegen alle, nicht bloß gegen Ausländer. Er geht die Gefangenen nicht an.“ Der Beamte selbst wies die Vorwürfe des Marokkaners ebenfalls zurück. „Als mich mal ein Tscheche angegriffen hat, ist ein arabischer Gefangener dazwischen gegangen und hat mich geschützt“, erzählte er. Dreimal hätten ihn in seinen 37 Dienstjahren Gefangene bedroht. Ein Deutscher, ein Rumäne und dann der Nordafrikaner. Übrigens war das einer jener Rumäne, denen die Flucht aus der JVA Waldheim gelang und von denen einer aus seiner Heimat einen Brief an den damaligen JVA-Chef Karl-Heinz Herden schrieb.

Mitbewohner angegriffen

Ins Waldheimer Gefängnis kam Ayoub B. für eine Bluttat im Schneeberger Asylheim. Dort hatte er Heiligabend 2016 einen Mitbewohner angegriffen und schwer verletzt. Medienberichten zufolge jagte Ayoub B. den Libyer mit einem Fleischermesser mit 30 Zentimeter langer Klinge quer übers Gelände. Der Verfolger stach immer wieder zu, fügte dem Gejagten Wunden an Bauch, Beinen und Gesäß zu, schnitt ihm ein Stück Ohr ab. Ein Stich verletzte die Prostata des Geschädigten. Nur eine Notoperation konnte ihn retten. Wohl aus Revanche war Ayoub B. auf den Libyer losgegangen. Ein Betreuer im Prozess: „Die Nordafrikaner sind so. Die nehmen Rache.“ Die 1. Große Strafkammer des Landgerichtes Chemnitz verurteilte Ayoub B. damals wegen versuchten Totschlags zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft. Die verbüßt der Ersttäter in der JVA Waldheim. In Deutschland lernte er nur zwei Einrichtungen richtig kennen: Asylbewerberheime und Gefängnisse. Er war erst zwei Monate im Land, als er versuchte, den Libyer zu töten, erst in Untersuchungshaft und nach Rechtskraft des Urteils in Strafhaft kam.

Verteidiger fordert Freispruch

„Mein Mandant hat nicht mit einem Verbrechen gedroht. Das ist wichtig, um den Tatbestand der Bedrohung zu erfüllen“, sagte Rechtsanwalt Lang, der Freispruch forderte. Verbrechen sind alle Straftaten, auf die mindestens ein Jahr Haft stehen. Alle anderen Delikte sind Vergehen. Zu jemanden zu sagen: „Ich klatsch Dir eine“, also mit dem Vergehen Körperverletzung zu drohen, wäre nicht als Bedrohung strafbar. Der Verteidiger sagte, mit dem Satz, seinem Mandanten sei egal, ob er noch mal zehn Jahre kriege, könne dieser auch Vergehen gemeint haben. Außerdem habe er kein juristisches Wissen, kann nicht einschätzen, was man anstellen muss, um zehn Jahre zu kriegen.

Drei Monate Haftnachschlag

„Das Gesamtkonzept ,zehn Jahre’ ist Grund genug, eine Bedrohung darzustellen. Eine solche Straferwartung ist nur realistisch im Zusammenhang mit einem Verbrechen“, sagte Richterin Karin Troxler, Vorsitzende der 8. Kleinen Strafkammer des Landgerichtes Chemnitz, als sie deren Urteil begründete. Die Kammer verwarf die Berufung des Angeklagten. Es bleibt bei den drei Monaten Knastnachschlag, die ein Strafrichter am Amtsgericht Chemnitz Ayoub B. in erster Instanz gegeben hatte.

Zeugin hatte alles notiert

Die Kammer glaubte aber auch einer Zeitsoldatin, die damals ein Praktikum in der JVA Waldheim absolvierte. Die 27-Jährige hatte die bösen Worte gehört, gleich danach aufgeschrieben und den Zettel bei der Polizei eingereicht, wie sie nun als Zeugin aussagte. die 27-Jährige notierte: „Sie aufpassen, gehen zum Fußball bei Dynamo Dresden, ich Sie finden und bringe dich um. Egal, ob ich noch mal zehn Jahre dafür kriege.“ Das ist eine ziemlich eindeutige Drohung mit Mord oder Totschlag, also mit einem Verbrechen.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Angeklagte kann dagegen Revision einlegen.

Von Dirk Wurzel