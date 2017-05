Döbeln. Nach mehreren Wohnhausbränden in der Albert-Schweitzer-Straße in Döbeln konnte die Polizei am Donnerstag eine 69-jährige Tatverdächtige festnehmen, die die Feuer am 8. März und am 15. Oktober 2016 sowie am 1. März 2017 Feuer gelegt haben soll. Das teilten die Staatsanwalt und die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mit.

Das zuständige Amtsgericht erließ Haftbefehl unter anderem wegen Brandstiftung mit Todesfolge. Bei dem Feuer am 1. März 2017 musste eine Anwohnerin mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund von Komplikationen infolge der Rauchgasvergiftung verstarb die 85-Jährige am 22. April. Die Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Haft.

Von bw